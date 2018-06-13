文/满囤儿





由著名刘江执导，编剧高璇、任宝茹执笔，唐嫣、罗晋领衔主演的电视剧《归去来》以28天播出时间23天占据榜首的成绩完美收官。截止至目前，该剧的总点击量已经轻松冲破70亿大关，且还在持续增长。剧囤儿目测，身边好多人都被该剧的表现“打脸”。因为在开播前很多人一看主演是“唐嫣+罗晋”就下意识地给该剧扣了个“傻白甜+霸道总裁”的偶像剧帽子，结果越看越觉得此剧不仅不偶像剧，还非常跌宕、非常现实、非常深刻。在初期几集收视率同时段排名第二后，《归去来》很快便逆袭成功，收视多次登顶破1。这也充分说明了它对很多人固有印象的打破。囤儿觉得，《归去来》在创作上耍了些“诡计”，成功地勾住了观众的好奇心，并在主题呈现上认真诚恳、掏心掏肺，最终凭借精彩的剧情故事成功地拴住了观众们的心。







《归去来》在创作上的“诡计”，囤儿总结为对预期的“先破后立”。观众都知道唐嫣和罗晋是官配CP，然而在剧集的开篇主创设置了很多强大的障碍，偏偏不走寻常路，没有按照观众预期中的那样去呈现。首先，唐嫣饰演的萧清是一个完全独立的女性——学业独立、经济独立、生活独立、爱情独立。她不再是人见人爱的傻白甜，也不是会和人一见钟情的花痴女。她保有一个留学生最典型的独立生存空间。而最早闯入她空间的是由王天辰饰演的不成熟的成然，而非罗晋饰演的书澈。其次，书澈有一个门当户对的恋人缪盈。这两人之间的感情几乎到了不会给任何人留有可乘之机的地步。





也就是说，《归去来》很强硬地“拒绝”了观众的预期。这种态度强硬到曾一度让粉丝们感到“不适”。然而当剧集进一步展开后却不难发现，剧集的推动力不是常规电视剧中所惯用的爱情，而是两代人之间的思想矛盾与价值观冲突。这个矛盾有着非常强烈的现实意义且强大到能够摧毁美好。在激烈的戏剧冲突过后，观众发现之前看似绝无可能的爱情火花，竟然被“意外”地点亮了。果然，在社会洪流面前，爱情终归是年轻人的小儿科。跌宕起伏的事件，在一点点拉近萧清和书澈之间心与心的距离。萧清最后在柬埔寨找到书澈的那一刻，瞬间就能点燃观众心中翻涌的记忆。这种“诡计”其实是对爱情最妙的处理。





《归去来》最成功的地方便是没有固守爱情、反腐、励志等单一类型元素。整部剧的创作是先确立了主题探索，随后才选取相应的素材、人物，保证每一个段落都是主创想说的、必须说的。剧中不少矛盾的化解，都不局限于具体事件的解决，而是延伸出更为深刻的拷问与反思。整部剧追下来，观众得到的不仅仅是用靓丽的主演和美丽的风景养了眼，也不仅仅是被不断地挖坑填坑吊了胃，而是通过主创的引导对人生、梦想、亲情、自由、信仰等进行了多维度的思考与探索。





书澈父亲坚信“名望远胜于自由和钱”。这个价值体系离我们普通人很远，因为我们是他口中的“常人”。可是《归去来》却很好地挖掘了他价值体系的利与弊。他那句“一切不建立在经济独立基础上的所谓个性独立都是扯淡。”很伤人却又很警醒。《归去来》不去给任何现实的东西盖棺定论，而是充分展现其两面性，任由观众自己去体会。就像书澈会犹豫什么是对，什么是应该。观众也必须在南辕北辙的选项中挑出自己所认同的。如果你不追剧，你一定不理解结局里几位主角的选择，但你若追看下来，一定会对他们的选择感同身受。这说明，你不仅中了《归去来》的“诡计”，还与主创在主题探讨上交了心。