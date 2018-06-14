网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 张智霖的帅+吴镇宇的演，《泄密者》组最具港片特色CP

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

对于很多资历杠杠的老演员而言，“主演”这个东西就是“我不给，你不能抢”。6月15日上映的邱礼涛执导的《泄密者》就很好地诠释了这种气场。影片一开始是一段完全没有明星的戏份，片头出现后又来了一段类似于新闻纪实的镜头。两三段戏之后才有了第一张熟脸李璨琛。可无论是李璨琛还是之后露面的佘诗曼，都不会让你感觉他们是主演。一种关于主演的神秘感，被邱礼涛巧妙地营造着。这个神秘感甚至不亚于故事本身的迷雾重重。

终于，

张智霖饰演的马来西亚警长李永勤登场了。观众从看到张智霖的第一眼就会确立他是本片主演的印象。为什么？因为够帅嘛！！！电影是视觉艺术，真正天然帅、天生有型、把帅气变成气场的明星就是能够用视觉侵略杀伤你的荷尔蒙。可以毫不夸张地说，如果把张智霖在本片里的造型打印到警察学校招生海报上，报考人数妥妥翻一倍不止。而且张智霖的样子，很贴合片中李永勤的性格，非常认真、非常专注、非常职业。他虽然是个警察，但你从他身上闻到的却是一股文人气息。他不用整治罪恶，他看着你的眼神就会在潜意识里导人向善。

张智霖的主角气场很强，却不可以独强。港片的一大特色就是可以拿两个男演员来组CP，并冠之以“双雄”之名。港片史上经典的双雄组合数不胜数，其共通的特点是两人在某一个共同点之上必存在着巨大反差。比如以讲义气为共同点之上，一个是警察、一个是黑帮。邱礼涛按着这个规律，为《泄密者》组建了最具港片特色的CP——张智霖+吴镇宇

吴镇宇在本片里登场比较晚。当时故事的“起承转合”里的“起”都已经结束了。他的登场，拉开的是故事里“承”的部分。可即便是在这个时间点登场，你依然会一眼就确立他绝对主演的番位。为什么？因为他浑身上下都是戏嘛！！！吴镇宇这个人演戏有点儿过于专注自己角色的诠释。如果其他演员能跟得上，那就能成就一处好戏；如果其他演员跟不上，那就会因为他抢戏而略显尴尬。这就是为什么吴镇宇在内地拍的电影都没他主演的港片好看的原因。没有张智霖的帅，用什么来制衡吴镇宇的演呢？邱礼涛只有两大男星都在手，才敢这样拍嘛。

张智霖和吴镇宇这对CP不仅有颜值与演技的交锋，更有很多戏剧上的碰撞。他们两人的共同点是身为警察的正义感，可反差在于两人的做事风格大相径庭。上面说了张智霖是严肃认真型，而吴镇宇则是大大咧咧型。在追逐真凶和真相的过程中，两个警察的对手戏竟然比正邪间的交锋还要多、还要精彩。这种以演员魅力为主要戏剧点的手法，也就香港导演在拍港片的时候敢用哈。现在坐在内地的影映厅里就能看纯港片里的真双雄，想想还真有点儿小确幸呐。

泄密者 The Leaker(2018)

7 .4

泄密者(2018)

影评(10)

收藏(69)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《归去来》：创作上“耍诡计”，主题上掏心... >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 35岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1517)

娱评(47)

剧评(120)

话题(14)

行业(14)

书评(3)

专访(8)

影人(145)

盘点(34)

影评(945)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 翻拍 剧场版 励志片 传记片 灾难片 警匪片 历史片 文艺片 恐怖片 漫画改编 非线叙事
更多 >>