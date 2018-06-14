文/满囤儿



对于很多资历杠杠的老演员而言，“主演”这个东西就是“我不给，你不能抢”。6月15日上映的邱礼涛执导的《泄密者》就很好地诠释了这种气场。影片一开始是一段完全没有明星的戏份，片头出现后又来了一段类似于新闻纪实的镜头。两三段戏之后才有了第一张熟脸李璨琛。可无论是李璨琛还是之后露面的佘诗曼，都不会让你感觉他们是主演。一种关于主演的神秘感，被邱礼涛巧妙地营造着。这个神秘感甚至不亚于故事本身的迷雾重重。

终于，

张智霖饰演的马来西亚警长李永勤登场了。观众从看到张智霖的第一眼就会确立他是本片主演的印象。为什么？因为够帅嘛！！！电影是视觉艺术，真正天然帅、天生有型、把帅气变成气场的明星就是能够用视觉侵略杀伤你的荷尔蒙。可以毫不夸张地说，如果把张智霖在本片里的造型打印到警察学校招生海报上，报考人数妥妥翻一倍不止。而且张智霖的样子，很贴合片中李永勤的性格，非常认真、非常专注、非常职业。他虽然是个警察，但你从他身上闻到的却是一股文人气息。他不用整治罪恶，他看着你的眼神就会在潜意识里导人向善。



张智霖的主角气场很强，却不可以独强。港片的一大特色就是可以拿两个男演员来组CP，并冠之以“双雄”之名。港片史上经典的双雄组合数不胜数，其共通的特点是两人在某一个共同点之上必存在着巨大反差。比如以讲义气为共同点之上，一个是警察、一个是黑帮。邱礼涛按着这个规律，为《泄密者》组建了最具港片特色的CP——张智霖+吴镇宇。



吴镇宇在本片里登场比较晚。当时故事的“起承转合”里的“起”都已经结束了。他的登场，拉开的是故事里“承”的部分。可即便是在这个时间点登场，你依然会一眼就确立他绝对主演的番位。为什么？因为他浑身上下都是戏嘛！！！吴镇宇这个人演戏有点儿过于专注自己角色的诠释。如果其他演员能跟得上，那就能成就一处好戏；如果其他演员跟不上，那就会因为他抢戏而略显尴尬。这就是为什么吴镇宇在内地拍的电影都没他主演的港片好看的原因。没有张智霖的帅，用什么来制衡吴镇宇的演呢？邱礼涛只有两大男星都在手，才敢这样拍嘛。



张智霖和吴镇宇这对CP不仅有颜值与演技的交锋，更有很多戏剧上的碰撞。他们两人的共同点是身为警察的正义感，可反差在于两人的做事风格大相径庭。上面说了张智霖是严肃认真型，而吴镇宇则是大大咧咧型。在追逐真凶和真相的过程中，两个警察的对手戏竟然比正邪间的交锋还要多、还要精彩。这种以演员魅力为主要戏剧点的手法，也就香港导演在拍港片的时候敢用哈。现在坐在内地的影映厅里就能看纯港片里的真双雄，想想还真有点儿小确幸呐。