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编辑 | 删除 多了成熟感的《法医秦明2：清道夫》令人目不转睛

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

搜狐视频出品的《法医秦明》系列网剧的第二季《法医秦明2清道夫》终于上线开更。作为搜狐视频老会员的囤儿自然要关注一下。不料陪囤儿看剧的媳妇竟然一口气连看四集，然后感叹了一句“我可是目不转睛地连看四集啊！”她特别强调的“目不转睛”四字，让囤儿突然发觉到《法医秦明2》的成功所在。的确，第二季在诸多环节都比第一季显得成熟，可能够做到让人目不转睛，依然称得上是意外之喜。

“目不转睛”有多难实现？前段日子上映的《

复仇者联盟3》和最近上映的《侏罗纪世界2》在商业上都很成功，吸引了众多观众进影院，可它们都只能让观众看得很爽，却无法让观众目不转睛。其实，越是成功的爆米花影视作品，越不会让观众目不转睛。观众看爆米花电影，求的就是随时低头刷下微信再抬头看都能接得上。单纯的视觉震撼无论再震撼，都得给人喘息的机会。真正能让人目不转睛的大片，只有创新如《阿凡达》、新奇如《盗梦空间》。《法医秦明2》也正是凭借信息的铺排始终抓人，演员的表演始终到位，才能让囤儿的媳妇目不转睛地连看四集。

第二季第一集的弹幕里还有部分网友在吐槽主演的更换，可是到了第二集的弹幕里就很少有人再提此事。因为在囤儿看来，第二季三位主演刘冬沁、刘畅、于莎莎的成熟度更高，符合第二季整体提高的厚重感。刘冬沁不卖颜值，从型上来讲并不如模特出身的刘畅，可是他对内心戏的把握却有着与年龄不符的熟练和精准。观众能感受出他无论在案发现场还是在法医解剖室里，脑中都在不停地思索、梳理、排查。他的高冷不是来源于耍酷，而是来源于他对自己业务能力的依赖。于是刘冬沁版秦明看似气场较弱，实则更贴合天才法医的角色身份。

收起青春片小情小爱的刘畅和收起喜剧片大闹大笑的于莎莎，也拿出了他们出道数年积累下的成熟感。刘畅很好地体现着林涛作为刑警队长的行动力，而于莎莎也很好地拿捏了助理法医陈诗羽 敏锐与活泼之间的界限。三人合力让三位主角有了更明显的性格区分，也更能把这三个人在故事中拧成一股绳。不会因为表演生涩浮夸而让人出戏，显然是实现目不转睛的先决条件哈。

《法医秦明2》在故事的编写和镜头的拍摄上，很好地控制了剧情烟雾弹和氛围营造之间的平衡。烟雾弹太多会让观众茫然，氛围营造太多则会让观众审美疲劳。囤儿在观剧的时候，曾数次感到案件要破，故事要阶段性打点了。结果五六分钟过去后，意外的转折便打破预期。这个节奏让人感到很舒服，每每在即将疲劳前被刺激出新的好奇点。因此囤儿敢和大家打赌，如果搜狐视频增设可以一口气看全集的SVIP的话，一定会有不少普通年卡VIP为了《法医秦明2》这部剧而加价升级哒。

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