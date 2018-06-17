文/满囤儿
即便不是狗年，我们一年里也至少能看到一两部有狗演员的电影吧。为了演出效果，这些有狗演员的电影，通常都会选择知名度比较高的纯种宠物犬，比如金毛啦、泰迪啦、贵妇啦之类。导演要的无外乎他们的颜值与亲切感。如果需要有动作戏的话，电影也通常会选一些服从性高、运动能力强的纯种竞赛犬，比如边牧啦、马犬啦、史宾格啦之类。导演要的无外乎他们能做出一些高难度技巧动作来博眼球。我们很少见到一部有狗演员的电影，却不选这些“好看”的纯种犬滴。打破常规的便是6月21日内地上映的《监狱犬计划》。本片因为关注的是流浪犬，所以在选狗演员时走了另一个方向。
本片的创作灵感显然来自于
美国监狱的真实事件，但鉴于咱们国内并没有实施过类似措施，所以《监狱犬计划》采取了类似于《十二公民》的本土化方式——假想试验。于是本片变成了“纯属虚构”的故事。故事中的服刑人员参与的只是一项“计划”而已。既然是试验式计划，那就有可能成功也有可能失败咯。这为影片带来了不确定性，也为《驴得水》的几位主演带来了发挥喜剧表演功力的空间。
刘帅良、裴魁山、韩彦博、大力、阿如那这5位演员显然被《驴得水》给拖累了，一照面就被观众定义为“奇葩”。可以想见本片的整体氛围也是相当的搞怪好笑。在这样的氛围里，狗演员该选什么样的呢？三只主角狗，分别是被人用烟头烫过脑门的蝴蝶犬金莲、被人在脸上划了一道刀疤的中华田园犬道格，以及被鞭炮炸到浑身是伤的牛头梗浩南。这三只狗都不是传统意义上的优质狗演员。首先他们的颜值不是社会主流的审美，其次这三个犬种的运动和服从能力均属一般水平。可正是这样平平无奇的平均水平，让它们更能代表流浪犬这个群体。
不帅的人和不萌的狗，构成了《监狱犬计划》的戏剧主题——你教我生存，我教你做人。人和狗通过一起训练、一起生活，不仅建立起了感情和信任，还有了互相搀扶的勇气。此时观众会发现，狗的萌是一种“天然萌”。它萌并非因为它有多好看的外表，会做多炫的动作，而在于它总是真情流露。狗狗对人类社会的关心和反应，总是最单纯最直观的，这种单纯才构成了萌的基础。哪怕是这三只不好看的狗，它们的歪头杀依然萌化人心。而且更具社会意义的是，监狱犬计划不仅仅改变了三个服刑人员，还改变了三人身边的人。这是一种正能量的辐射效果，也是公益行动的价值所在。尤其是最后三人三狗参加考核的现场，被导演拍得可谓颇为煽情。
熟悉囤儿的人都知道囤儿媳妇是个热心于动保的人，迄今为止已经救助过十几只流浪狗，什么领养日啦、基地啦、收容站啊之类的活动和地方都去过。因此我们对片中的流浪狗话题深有感触。即便我们很用心的救助，成功率也仅是勉强维持在了一半一半。如果社会真的能够通过《监狱犬计划》而提起对流浪狗救助事业的理解和关注，那囤儿就在这里提前谢谢诸位主创了。