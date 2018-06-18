文/满囤儿

冰冷的冬天里，你更希望得到一根好吃的冰棍儿，还是希望得到一碗温暖的小米粥？在现实的、生活的层面里，估计绝大多数人都选择后者。可是在虚构的、娱乐的层面里，很多人就会去选择前者，因为那样的刺激更猛烈、更极致。这其实就是很多电影人创作理念的区别。有些人喜欢追求刺激的极致，有些人则会在刺激中给予温暖。任何专家、学者、前辈、教案都不能去判定哪种理念是对哪种理念是错。“一本两拍”的《找到你》就让我们看到了内地电影人的选择，吕乐很恰当地在冰冷的现实中拍出了感人的母爱之暖。

“一本多拍”是继翻拍之后又一种很容易出精品的创作模式。大家最熟悉的莫过于《奇怪的她》及其在中国的版本《重返二十岁》。其实早在08年台湾和香港就曾“一本两拍”出《九降风》和《烈日当空》。不过无论是喜剧片还是青春片，不同地域的表现方式还是相差不多的。《找到你》则是涉及到众多社会话题的现实题材，不同地域在拍摄的时候所注入的理念可就相差很多了。《找到你》“一本两拍”的另一个版本在韩国，不出意料地采取了“比黑更黑”的手法，拍成了一部纯粹的犯罪悬疑片。刺激是刺激到了，可惜没温度，太冰冷。

前几年囤儿曾参与过一个计划请韩国名导来拍的剧本的开发和撰写。当时制片人就要求囤儿想尽一切办法把人性往黑了挖、往恶里写。他认为只有比黑更黑比冷更冷才能打动韩国导演。不过囤儿觉得现实题材如果失却了人性的温度，难免落入纯粹的刺激，并不能算是最好的方式。中国人很重情，再冰冷的现实也愿意让它保留一点儿希望之光。于是我们看到，虽然《找到你》里有家庭主妇做出牺牲却得不到应有的尊重和回报、夫妻双方在争夺孩子抚养权时心机暗战、部分女性不敢反抗家庭暴力、陪伴孩子的时间过短而导致情感疏远等等让人感到冰冷的现实，但影片的主题和落脚点，还是母亲的坚韧与母性的伟大。

相比于《七月与安生》的少女双女主，《找到你》是中生代实力派双女主。前者的演员依赖于故事，而后者的故事依赖于演员。本片里的姚晨和马伊琍不再是明星，而是回归了他们做演员的初心。两种母亲状态，都拿捏得十分准确，说服力十足。姚晨哭肿的眼袋和马伊琍粗糙的面颊，都是角色得以鲜活起来的保障。姚晨翻垃圾堆和马伊琍雨中等救护车两场戏，更是演技炸裂，触动人心。

看到影片最后，你很难去简单评价这两位母亲的好坏善恶。她们的行为出发点都是母亲的责任，只不过践行方式有别、赚钱能力有别。而且片中还不止她们两个母亲，那个打离婚抚养权官司的女原告也是个非常典型的母亲。如此大规模展现和深度挖掘当下女性现实生活的影片，于内地而言其实并不多见。《神秘巨星》和《厕所英雄》等印度女性现实题材电影在内地票房表现不错，充分说明了内地观众对这类题材的喜爱。只是华语片在该类型上一直十分稀缺，而《找到你》正弥补了这种女性题材电影的缺失。这种对母性的挖掘和展示，让影片在纯粹的类型创作之上，有了与观众更深层的内心共鸣——我们不仅需要冰冷的刺激，更需要有温度的思考。