网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《找到你》把冰冷的现实拍出了感人的温度

满囤儿 发布于：

 

文/满囤儿

 

 

冰冷的冬天里，你更希望得到一根好吃的冰棍儿，还是希望得到一碗温暖的小米粥？在现实的、生活的层面里，估计绝大多数人都选择后者。可是在虚构的、娱乐的层面里，很多人就会去选择前者，因为那样的刺激更猛烈、更极致。这其实就是很多电影人创作理念的区别。有些人喜欢追求刺激的极致，有些人则会在刺激中给予温暖。任何专家、学者、前辈、教案都不能去判定哪种理念是对哪种理念是错。“一本两拍”的《找到你》就让我们看到了内地电影人的选择，吕乐很恰当地在冰冷的现实中拍出了感人的母爱之暖。

 

 

“一本多拍”是继翻拍之后又一种很容易出精品的创作模式。大家最熟悉的莫过于《奇怪的她》及其在中国的版本《重返二十岁》。其实早在08年台湾和香港就曾“一本两拍”出《九降风》和《烈日当空》。不过无论是喜剧片还是青春片，不同地域的表现方式还是相差不多的。《找到你》则是涉及到众多社会话题的现实题材，不同地域在拍摄的时候所注入的理念可就相差很多了。《找到你》“一本两拍”的另一个版本在韩国，不出意料地采取了“比黑更黑”的手法，拍成了一部纯粹的犯罪悬疑片。刺激是刺激到了，可惜没温度，太冰冷。

 

 

前几年囤儿曾参与过一个计划请韩国名导来拍的剧本的开发和撰写。当时制片人就要求囤儿想尽一切办法把人性往黑了挖、往恶里写。他认为只有比黑更黑比冷更冷才能打动韩国导演。不过囤儿觉得现实题材如果失却了人性的温度，难免落入纯粹的刺激，并不能算是最好的方式。中国人很重情，再冰冷的现实也愿意让它保留一点儿希望之光。于是我们看到，虽然《找到你》里有家庭主妇做出牺牲却得不到应有的尊重和回报、夫妻双方在争夺孩子抚养权时心机暗战、部分女性不敢反抗家庭暴力、陪伴孩子的时间过短而导致情感疏远等等让人感到冰冷的现实，但影片的主题和落脚点，还是母亲的坚韧与母性的伟大。

 

 

相比于《七月与安生》的少女双女主，《找到你》是中生代实力派双女主。前者的演员依赖于故事，而后者的故事依赖于演员。本片里的姚晨和马伊琍不再是明星，而是回归了他们做演员的初心。两种母亲状态，都拿捏得十分准确，说服力十足。姚晨哭肿的眼袋和马伊琍粗糙的面颊，都是角色得以鲜活起来的保障。姚晨翻垃圾堆和马伊琍雨中等救护车两场戏，更是演技炸裂，触动人心。

 

 

看到影片最后，你很难去简单评价这两位母亲的好坏善恶。她们的行为出发点都是母亲的责任，只不过践行方式有别、赚钱能力有别。而且片中还不止她们两个母亲，那个打离婚抚养权官司的女原告也是个非常典型的母亲。如此大规模展现和深度挖掘当下女性现实生活的影片，于内地而言其实并不多见。《神秘巨星》和《厕所英雄》等印度女性现实题材电影在内地票房表现不错，充分说明了内地观众对这类题材的喜爱。只是华语片在该类型上一直十分稀缺，而《找到你》正弥补了这种女性题材电影的缺失。这种对母性的挖掘和展示，让影片在纯粹的类型创作之上，有了与观众更深层的内心共鸣——我们不仅需要冰冷的刺激，更需要有温度的思考。

找到你 Lost, Found(2018)

7 .7

找到你(2018)

影评(15)

收藏(1)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《监狱犬计划》告诉你什么叫“天然萌” >> << 上一篇：先看《龙虾刑警》再聚餐，保管啥关系都能更...

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 35岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1523)

娱评(47)

剧评(121)

话题(14)

行业(14)

书评(3)

专访(8)

影人(146)

盘点(34)

影评(949)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 翻拍 剧场版 励志片 传记片 灾难片 警匪片 历史片 文艺片 恐怖片 漫画改编 非线叙事
更多 >>