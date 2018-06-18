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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 先看《龙虾刑警》再聚餐，保管啥关系都能更进一步

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

中国人讲究“聚”，聚在一起不管干啥都更方便促进关系更进一步。同学聚、同事聚，有感情的要聚、没感情的更要聚。而聚会最佳场所是哪里呢？首推饭桌，毕竟一个自然人可能不会打球、不会唱歌，但万万不可能不会吃饭。其次呢？囤儿觉得影院也是高频，尤其更加适宜小规模聚。更好的一点是，看电影、聚餐、唱K可以组成一个聚会三部曲，从下午一气儿搞到晚上。那关系简直能够三级跳。于是作为三部曲里的第一步，你需要一个事半功倍的好电影来挑起气氛、奠定基调。那么6月22日全国上映的《龙虾刑警》在这方面就很有优势。当你和朋友看完这片子再聚餐，囤儿保管你们正当的和不正当的关系，都能如愿地更进一步。

首先，《龙虾刑警》的故事本身就很凸显“聚”这个字。片中执行乔装监视任务的刑警小队聚齐了四大奇葩——话唠的“麻烦探长” 杜宇飞（

王千源 饰）、恨嫁的“辣手警花”花姐（袁姗姗 饰）、有着厨子梦的“老干部”能叔（刘桦 饰），以及十分菜鸟的“富二代” 新人陈笠（周游 饰）。我们都说物以类聚人以群分，这四个人不是一类人，可是凑在一起却非常有意义，那就是他们可以互相伤害。即将退休的能叔突然暴露了自己的厨子天赋，立即就点燃了杜宇飞敏感而脆弱的神经。杜宇飞回报的是一连串的嘴炮，也立即对花姐和陈笠形成暴击。这就是连环效应，能够让观众笑不停的连环效应。

其次，《龙虾刑警》里很有多吃龙虾的画面，拍得特别刺激食欲。自从《舌尖上的中国》大火，人们就发现了视觉手段完全可以对味蕾形成粗暴的刺激。虽然《龙虾刑警》里的美食几乎只有龙虾一种，但是不同的做法，以及不同演员吃龙虾的动作、表情，都能够实现如同《舌尖上的中国》般的刺激。况且本片时长达到了110分钟，就算你们看片前吃过饭，经过这将近2个小时的傻high，也就几乎要空空如也啦。在生理需求和心理刺激的双重作用下，看完《龙虾刑警》后不立即就近找个网红店搓一顿，简直是对人生的惩罚。

最后，《龙虾刑警》乍看比较另类，实则充满温暖，最后的落脚点也是希望人与人之间能够有更多的包容、体谅、理解、关爱。片中的兄弟情、战友情、亲情、爱情等等也都通过角色间的故事予以了体现。你和你所约之人的关系，大体上跑不出片中所涵盖的种种。也就是说，看本片的故事，不仅仅是你和你约的人分别共鸣，而且会让你们的共鸣再共鸣。这显然是推动关系的重要力量。

总而言之，《龙虾刑警》轻松有趣，美食与笑料齐飞，可以让人开心减压，特别适合聚餐前观影。囤儿建议附近有影院的龙虾店早做准备，打好这一仗、打赢这一仗。也预祝各位践行囤儿提出的三部曲的兄弟姐妹们，顺利进入三部曲之后的第四步哈。

龙虾刑警 Lobster Cop(2018)

7 .4

龙虾刑警(2018)

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喜剧片
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