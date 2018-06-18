文/满囤儿



大概十年前，囤儿曾写过一篇文章，预测葛优葛大爷退居二线之后，谁会成为内地喜剧的中流砥柱。当时囤儿把黄渤排在了第一位，把刘桦排在了第二位。十年来，囤儿一直觉得刘桦的喜剧才华被很多人严重低估了。近日由他参演的喜剧片《猛虫过江》和《龙虾刑警》先后上映。一个是东北“土黑”一个是警界“厨神”，两个截然不同的角色展现着刘桦喜剧表演的多元和宽广。毫无疑问，即便没有处于中流C位，刘桦依然是内地喜剧的砥柱之一。

刘桦入行的第一部电视剧，是在老版《

三国演义》里饰演上将潘凤。这个潘凤在历史上是能排在整个中国史前100的名将，可是由于在罗贯中写《三国演义》的时候没有给予足够的篇幅而变得不太为大众所知。刘桦的演艺生涯和潘凤有点儿类似，一直和观众很熟，是银幕上的常客。也正因为太熟，很容易被低估。传统媒体不会给他头条、社交网络不会扒他热点，公号狗也不会追他八卦。总之，观众对他奉献优秀的喜剧表演，早已习以为常。



其实当我们对比着看《猛虫过江》和《龙虾刑警》中刘桦的表演，会发现他的喜剧功力相当深厚。他能够把一个很小的角色演得具有生活化的喜感。他很善于塑造角色身上的反差，而且能用夸张的表演把这个反差做出充足的喜剧效果。我们先看《猛虫过江》里的药哥。这个人是东北典型的“土黑”。当你把舞台仅仅局限于东北乡村的时候，他俨然一副黑老大的气场，随便出个老千就让人欠了他6万+，而且很自然地摆出一副“不还钱就削你”的架势。哎呀妈呀，老吓人了。可是当药哥为了追债而来到了南方大城市南湾后呢，“土黑”的土劲儿就尽显无疑啦。毕竟人家南湾可是有不少真帮派滴，对比之下药哥这边就全是乐子了。



我们再看《龙虾刑警》里的能叔。这人的社会身份是即将退休的刑警。这种老刑警人设我们可没少见，几乎每一部以年轻人为主角的犯罪片警匪片都要配一个老成持重的老刑警。而且为了让主人公实现人生觉醒，老刑警还经常得悲壮地牺牲掉。你觉得能叔会用自己的牺牲来教会年轻人刑警的使命吗？No！No！No！能叔竟然是个拥有美食梦的被耽误的厨子。这个反差，刘桦把握得特别到位，能叔第一次掌勺炒小龙虾的时候，满脸洋溢的幸福感简直让人看到了梦想握入手心的满足。后来队友质疑甚至嘲讽他的梦想，他并没有死乞白赖的反击，而是“你强任你强，反正我不听”的狡黠。刘桦把此时的能叔变成了一个孩子，可爱至极。



药哥和能叔是完全不一样的角色，但他们都有个共同点便是初始设定和剧情引发的内心之间的巨大反差。两个大反差都被刘桦很清晰地呈现在了银幕上。于是虽然刘桦的脸是个熟脸，但我们在两部片子里却得到了两次不一样的爆笑体验。熟来源于习惯，我们已经习惯于内地喜剧片带上刘桦这个经典形象了。如果哪年看不到，一定会觉得这一年缺笑缺得很严重。他就是内地喜剧的砥柱之一，不能也无法动摇。