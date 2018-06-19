文/满囤儿



上个世纪，内地演员很多明星很少；新世纪后，内地明星很多演员很少。现在更糟糕的趋势是，业内又把对演艺新人的培养目标从明星降格成了偶像。如此一来，演技变成了一个需要自律和自我要求才能获得的能力。最近囤儿看了马伊琍主演的影片《找到你》，着实有点被惊到，她完全没有明星的派头，而是完全走进生活，给观众带来了一个饱满而鲜活的角色——保姆孙芳。

是的，马伊琍并没有在演孙芳，而是活成了孙芳。你觉得她的造型是靠化妆师吗？错！那是马伊琍7天不洗头活出来的结果。这才是最最真实的还原手段啊！记得以前老艺术家拍戏，总要去故事发生地先体验生活，短则数周长则数月。现在的明星和偶像们谁有这份心？马伊琍此举，回归了她当演员的初心，践行了她上学时上戏老师的叮嘱。有了这种真实的身心体验，马伊琍和孙芳从外形到内心完全融入。这使得她无需念台词，也可以深化角色在观众心中的印象。

这几年欧洲和好莱坞对表演的分歧又成了热门话题。三大电影节的表演奖和奥斯卡的表演奖很少重合。欧洲电影人觉得好莱坞表演的痕迹太重，即便是世界公认的大神梅姨，近年也越来越彰显星味儿。欧洲的表演更注重还原生活本真和角色本真。他们要求演员塑造的每一个角色都是完全不一样的个体。而马伊琍在《找到你》中，应该是赞同欧洲派表演方式，还原生活，深入生活，把孙芳完全塑造成了有别于她以往所有角色的新个体。



其实孙芳这个角色是很有难度的。她在影片里的登场是非线性的，是作为一个谜团被镜头抽丝剥茧的，但她的整体形象又是连贯而统一的。片中孙芳的角色要求马伊琍用很少的镜头快速直接地传达出孙芳人生的不同阶段。孙芳还是个隐忍的性格，直接表情达意的话不多，神情和动作才是传递信息的主要手段。于是，马伊琍非常高效地引导着观众的视觉焦点。有些镜头你会关注她的眼睛，有些镜头你会关注她的头发，有些镜头你会关注她的唇齿，有些镜头你会关注她的手、脚、腰。从这些引导性焦点中，观众能够看到社会、时间、命运在这个女人身上刻下的伤痕。你看得越细就会越有所思考。



最近马伊琍刚刚拿了个奖——白玉兰奖最佳女主角。可能很多人会觉得她今年才突然爆发，但其实大家只是没有看到她默默的付出罢了。一个《我的前半生》的罗子君，一个《找到你》的孙芳，截然不同的两种人，却都是由马伊琍一人出演。罗子君身上看不到半点孙芳，孙芳身上也看不到半点罗子君。好奇妙啊！希望马司令做出表率后，能有更多明星以演员自律多多进修多多体验，多多塑造脱离自己的鲜活个体哈。