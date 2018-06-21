文/满囤儿



末世灾难片大家没少看，什么天灾后的末世啦、核战后的末世啦等等。可不管末世的制造者是什么，基本上都是一水儿的粗粝、惊悚、凶险、肃杀的氛围。常常开个性化脑洞的日本电影人拍了一部末世灾难片，果然跳出了前人的框框。这部由矢口史靖执导的《生存家族》虽然有着末世灾难片的内核，却有着很多轻松有趣的段落。甚至在很多电影资料页上，本片都被写成了“喜剧片”。单从类型伪装得很成功这一点上，囤儿就想把矢口史靖吹上一波。

《生存家族》的末世是由一场莫名其妙的全国大断电导致的。停电嘛，听起来比天灾和核战离观众近多了。谁还没遭遇过停电啊，至于导致末世灾难吗？关键就在于影片对断电的设定，不仅工业民用的交流电断了，连数码使用的直流电也断了。这可就有点儿超自然了吧！就连片中的人们也没有一开始就意识到断电的严重性。这个社会是一天天混乱的，这里的人是一天天变疯的。因此也可以说，矢口史靖下意识地预言了人类社会走向末世的过程。是不是有点儿细思恐极呢？

大家没有一开始就意识到《生存家族》是末世灾难片，在于影片对断电前后的对比性描写。片头很简洁的两三个场景不到十个镜头，不仅从宏观上带出了当下大众对电的依赖——办公、交通、生活全部与电有关，而且还从微观上把主人公家庭里的四个人都和特定的电器进行了关联：父亲-电视、母亲-冰箱、儿子-笔记本电脑、女儿-手机。如此一来，大断电后主人公所遇到的各种不方便就都有了对照。



当断电的日子稍微长了一些之后，也就是主人公家庭开始骑行之后，影片末世灾难片的内核就显露出来了。此时，矢口史靖又玩了个新花样。别的末世灾难片都是想尽办法折磨主人公，越苦越好。可是《生存家族》则在折磨主人公之外，还有很多苦中作乐的地方。比如高速公路上玩滑板、骑单车，拿DVD光碟玩拍元宝，漆黑的隧道需要盲人带领才能顺利通过等等。这些苦中之乐也全部都是基于大断电。如果不是大断电，这些有趣的反常场景就不会出现。可见，主创对断电之后的各种可能性都做了很深入的研究。



囤儿一直怀疑矢口史靖本人可能不太喜欢过于科技化的都市生活，因为他的作品总会表现出对自然生活方式的推崇。比如他之前拍的《哪啊哪啊神去村》就让囤儿对森林产生了敬畏。这次《生存家族》里，主人公一家所遇到的骑行四人组、养猪老大爷均是与自然融合的生活方式。主人公一家都从他们那里得到了救命级的帮助，并且在离开他们后都遇到了更糟糕的困境。最后主人公一家得以摆脱大断电的困扰，也是因为选择了与自然融合的生活方式。可以说《生存家族》是影史第一次对末世灾难提出了有效应对的电影。



末世灾难片对科技依赖的深刻反思，《生存家族》有；公路喜剧片苦中作乐式的轻松趣味，《生存家族》也有；日式剧情片对人与人之间关系的亲情化抚慰，《生存家族》更是不缺。三种体验被有机地捆在了单线剧情之中，形成了深刻却不沉痛、有趣却不肤浅、尖锐却不冰冷的独特体验。