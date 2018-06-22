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编辑 | 删除 《父子情》：你探寻的密其实是至浓的情

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

囤儿参与电影的创作时，总是劝导演和制片人不要把片名起得太大。囤儿每次见到片名起得比较大的电影，心里就捏着一把汗。比如王超的新片《父子情》，就很让囤儿担心他难以hold住。然而，就像之前的《重来》和《寻找罗麦》一样，王超再次奉上了独具特色的诗意叙事。《父子情》从头到尾都有着很强烈的探寻感。观众跟随镜头探寻近2个小时后，会发现那个一直勾着自己的秘密，原来是如此至浓的情。

王超在内地影迷圈子里的知名度之高是普通观众难以想象滴。他虽然没有像毕赣那样一炮而红，但他对个人风格的坚守与毕赣很相似。王超也业余写诗，也有科班学习经历，还曾给

陈凯歌做过副导演，也用处女作在国际上拿了十几个奖。只不过他在得到了国内外电影圈的一致认可后，仍然坚持做艺术探讨，而不转型去拍商业电影。这大大局限了他在大众范围的知名度。哪怕是使用了韩庚这样的人气偶像来拍《寻找罗麦》，也没有展现出半点儿向商业的妥协。他的电影都得认真看、认真想。

王超新作《父子情》果然又很有艺术探索性——以诗意&纪实的镜头讲述了一对有隔阂的父子跨越生死的动人故事。影片的开头对观众而言很有吸引力。拥有“北京商人”这样特定背景的父亲，来到了一个看上去普通得不能再普通的贫困乡村。这个反差不得不让人好奇他的行为动机。而影片给出的动机更令人兴奋，原来他的儿子死在了这里，死于沉船事故。于是，父亲在这探寻着儿子生前留下的影子，观众也就跟着他探寻着父子关系、儿子死因等诸多秘密。影片的长镜头虽然很优美、很朴素、很诗意，但勾着观众好奇心的谜团却十分的冷峻。

老资历的影迷看《父子情》会想到王超的早期作品《安阳婴儿》和《江城夏日》。囤儿甚至觉得过一两年后专家有可能将这三部片子归纳为王超“两代关系三部曲”。在探讨两代间情感主题的力度上，《父子情》很好地继承并深化了前两部。王超就是有这种能力，他片子里的人物的行为可能会比较极端，但是这种极端的选择却基于普世情感。因此，片子里的故事对观众而言是神秘的，悬念跌宕的，但是片子里的情感对观众而言又是熟悉的，能引发共鸣的。

囤儿觉得大家还是有必要通过《父子情》这部新片接触一下王超这位导演滴。作为第六代导演中社会阅历最为丰富的一位，他的作品往往有更多的思考在里边。你初看会觉得节奏偏慢、星光黯淡，可是你如果能按照他设定的探寻路线找下去，一定会找到既意料之外又情理之中的真相。你觉得父子情是什么颜色？囤儿打赌你看过本片后，一定会更改答案呦。

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