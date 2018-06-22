文/满囤儿



如果给没看过《爱国者》这部剧的人看剧照，那么剧集前半部分都市内戏份的剧照会让他们质疑“是不是有点儿太时尚了？”，后半部分丛林内抗战的剧照会让他们质疑“是不是有点儿太惨烈了？”而在江苏卫视追剧的观众就不会发出这种质疑，因为他们能够看得出剧集的服化道，以及选景置景都是以“还原真实”为创作主旨滴。无论是时尚还是惨烈，都是紧紧围绕着故事和人物来的。因为这个故事和这些人物具有时代进步性，所以包裹这些进步灵魂的外表，自然而言地体现出了与众不同的质感。

《爱国者》的角色造型给人印象最深的第一感觉是丰富。旗袍、洋装、制服、风衣、斗篷、皮氅、棉袄，涵盖了从时尚到实用。细看之后观众还会得到第二感觉，那就是与角色的高度契合。比如

佟丽娅饰演的舒婕，最早时穿的是一身红色风衣，就连剧中人都觉得她穿得过于“扎眼”。而这正契合舒婕此时热情大过经验的角色定位。随着和宋烟桥一起工作，见到了更多的事、遇到了更多的人，舒婕渐渐地成熟起来。她的装束也开始向旗袍、洋装发展，色彩也从艳红过渡到粉紫，又从粉紫过渡到了白色和灰色的相衬。



除了服装，《爱国者》还大玩配饰元素。尤其是离心灵的窗户——眼睛最为接近的帽子。如果说外衣的渐变暗示的是人物整体的成熟、成长，那么帽子的变化则更多的是在暗示人物在单一场景里的内心状态。还是以舒婕为例，和宋烟桥在一起的时候，她常戴一顶贝雷帽。贝雷帽是军帽，虽然后来被引发出了时尚感，但舒婕的心理状态是希望用这样一顶军帽来加强宋烟桥对自己作为一名战士的信赖。舒婕单独行动或会见敌方人员时，她一般会戴礼帽或大檐帽，能够对面部有更多的遮挡，以隐藏自己内心紧张、担忧等情绪。



正因为角色造型既能契合演员的样貌和身材，又能契合角色的个性和情绪，所以导演有了很大的发挥空间，可以用很多电影化的镜头，把剧中人的革命行动拍成浪漫主义色彩浓重的“有型”。这群在灵魂上颇为进步的青年，成了从里到外的先锋人物。



到了抗联部分，《爱国者》在服化道上的还原真实更是令人钦佩不已。棉袄、厚重的棉袄、带着不同程度破损的厚重棉袄，让主人公不再如都市生活里那样时尚，但是却因为真实让观众直观地感受到了东北气候和环境的恶劣。即便是舒婕的棉质披风保留了一丝贵气，也足以与都市诸多静雅的造型形成鲜明反差。真实的东北大风、真实的东北大雪，不用替身的演员们展现出的是与历史极为相近的寒冷、饥饿、困苦、疲惫。有了切身体会，表演就能与服化道相辅相成，直抵人心。



《爱国者》的视觉冲击力，给我们很大的启示，那就是什么人穿什么衣。灵魂与包装的匹配度决定了你的气质和气场。有的人能把动物园穿出高大上，也有的人能把奢侈品穿成地摊货。大概都是因为他们的灵魂在“作祟”吧。