文/满囤儿



囤儿承认这次的标题起的有夸张嫌疑，但只要囤儿加上“国产电影范围内”，那么此标题就基本上算是成立的了。《伊阿索密码》从头到尾都让囤儿感到十分新奇。除了演员都是内地人，有的认识有的眼熟之外，影片从整体画风到细节脑洞，都与我们常见的国产电影大为不同。大家都知道新人做电影都希望能够做出些不一样的新感觉来，可至少囤儿是从来没有见过像本片导演李伟和张楠做得如此极致的情况。你在海报、剧照、预告片里看到的，连影片新玩意的一半都没有。

作为一部有野心的作品，《伊阿索密码》的宣传做得比常规略晚了一点儿，以至于让囤儿有种神片空降的突然感。不过也恰恰是因为宣传的密集紧凑，让我们没有时间通过非官方渠道得知更多信息。官方有限的爆料，既让观众知道影片很与众不同，又让观众无法知道具体哪里与众不同，以至于影片显得有些“犹抱琵琶半遮面”，吊足了胃口。保持好奇心，是从本片获得最大乐趣的必要条件。和《

复仇者联盟3》一样，本片都是很害怕剧透哒。



放心，囤儿在这里不会剧透，囤儿会跟随影片的策略，用体验分享的方式，再吊一下你们。比如作为本片的领衔主演，梁静和赵立新的样貌我们都很熟悉吧。可是两人在片中所饰演的林子琪和姚博士却是你们之前从未见识过的。你认识的梁静可能还是《杀生》里的接生婆、《厨子戏子痞子》里残疾弱智的厨子老婆。印象里的梁静是特别喜欢为了角色而扮丑毁形象哒。这次她也“毁形象”了，只不过是向正的方向来“毁”，演出了科学派黑寡妇的飒劲儿。



赵立新通过几年的努力，终于在脸熟的基础上让普通观众也能记住名字了。不过你仍然会被他在《伊阿索密码》里的表演给惊艳到。因为他所饰演的姚博士不仅有丰富的行为、强烈的情绪、蛊惑的台词，更有着让你意想不到的动机。姚博士的动机很有些“一将功成万骨枯”的气魄，与灭霸极为相似。而且姚博士承载着片子一半的悬疑点。毕竟他虽然身居幕前，但幕后好多操作都是他已经操作完了的。就算你眼睛一直盯着他，你也猜不到他的疯狂会带来怎样可怕的灾难。



《伊阿索密码》的大部分时长都在一艘大船之中，按说应该属于封闭空间里的惊悚悬疑。可是影片的惊悚来源却十分特别，是国产惊悚片极少去触碰的那一类。正因如此影片的惊悚氛围和节奏都显得比较新鲜。好多惊悚镜头出现的时候，囤儿都还没做好准备呢。甚至有的镜头还没看清就过去了，只留下了对视觉的瞬间刺激，稍微回味一下就想打颤。而影片的谜团呢，更摆脱了单一化的局限。当你看完后会发现，原来本片的谜团是一个完整的世界观设定。怪不得任凭囤儿看到多少分钟，也没能猜对全部真相哈。这么好玩的新体验，你会舍得错过吗？