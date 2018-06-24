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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《最后一球》：球迷只看结果教练却操碎心

满囤儿 发布于：

 

文/满囤儿

 

世界杯开赛后，球迷和伪球迷们开始了各种花式high。作为踢球已有20+年头的老业余球员，囤儿对足球这件事还是很虔诚滴。因此对于那种“赢了会所嫩模，输了下海干活”、“足球反着买，别墅靠着海”之类的段子特别反感。不踢球的人不会理解足球真正的魅力所在，指望足彩暴富的人脑中也必然是各种阴谋论。球迷是只看结果的人，是一群用自己的业余去指点人家的职业的“国产领导”。俄罗斯电影最后一球》讲出了足球的复杂性，塑造了一位操碎心的教练。足球圈内固然有黑幕存在，但踢球的动力、燃烧的热血则远在黑幕之上。

 

《最后一球》是一部内容非常丰富的电影，围绕着主人公尤里（丹尼拉·科兹洛夫斯基 饰）讲述了足球相关的很多细碎之事。相比其它体育励志片，本片的生活段落更多，因此角色成长、情感内容也都更多。尤里在影片开始之初从球员的巅峰跌落到了谷底。这个跌落契机是一个短期的连锁反应。导演丹尼拉显然是个球迷，对近三四十年足坛的大事件非常熟悉。他了解很多巨星瞬间陨落的真正原因，并把这些原因融合在了自己出演的尤里身上。尤里本人并没有太大的人格缺陷，只是经历了足球作为竞技体育最残酷的一面。

 

只看结果的球迷和媒体都认为尤里“废了”，并把他归类为罪人、恶棍、loser。只有尤里的爸爸知道尤里心中的结。上天的眷顾让尤里得到了一次证明自己的机会。一个小球队邀请他去担任主教练。教练和球员的区别在于，球员只需要搞定自己就好，而教练则需要搞定很多很多琐碎的事情。这些琐碎的事情别人是不了解的，别人只用结果来评判你。尤里切身体会着竞技体育残酷之下的魅力。而亲情和爱情两条线，也让影片温情满满。

 

为什么只看球而不踢球的“看球迷”和“球星迷”的数量远远多过平时保持一定踢球频率的踢球迷？正是因为踢球，尤其是把球踢好，是一个需要细碎积累的苦差。你需要每天300+的触球练习，你需要忍受绕着球场跑十圈练体能的枯燥，你需要为了球队胜利而压制自己的表演欲望，你需要面对侵犯一往无前的勇气。这些都是你亲身体会热血的先决条件。《最后一球》的尤里就带着观众一点点去积累这些。只有这些条件积累到位了，观众才会在最后一场俄罗斯杯决赛的画面里沉浸到现场之中。

 

现在电影拍摄技术也的确是进步了很多，《最后一球》对比赛的呈现效果非常非常赞。以前好多足球题材的比赛场面看着都偏假，摆拍明显。本片则对10名流星队队员进行了4个月特训，再加上低位视角和超高速摄影的应用，令片中的比赛氛围热烈且逼真。俄罗斯战斗民族的血性也体现的非常到位，拼抢的激烈程度、质疑裁判时的愤怒情绪比世界杯一点儿都不差。虽然《最后一球》培养的新球迷不一定比大盘赢一把刺激的人数多，但《最后一球》培养出的新球迷肯定更真更纯粹，至少不会是只看结果的那一种哈。

最后一球 The Coach(2018)

8 .4 / 7 .6

最后一球(2018)

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