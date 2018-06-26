文/满囤儿



某个角色走红速度太快，对演员来讲有时候是好事有时候是坏事。好事是你会一夜变得人尽皆知，坏事是这个角色的名字会代替掉你自己的名字。比如《夏洛特烦恼》里的校花秋雅，就差一点儿成为其饰演者王智一辈子的标签。最近她担任大女主的电视剧《超级翁婿》正在山东卫视热播。不过，就好似王智已经为如何应对和摆脱“秋雅”标签早就做好了准备一样，她是囤儿见过的走出标签束缚最快的新星。

虽然在各大

视频网站上《超级翁婿》的弹幕里总会出现“我是来看秋雅的”，但这种弹幕一般都只出现在《超级翁婿》第一集的前几分钟里。剧集越往后，“秋雅”被人提及的就越少。王智只用了两集不到的时间，就摆脱了“秋雅”的标签，把新角色朱侏立了起来。看过已播出的四集后，囤儿觉得《超级翁婿》大打错位牌，把人类社会史上最难搞的人际关系——婆媳关系“改头换面”成了翁婿关系。而作为女儿的朱侏也就会因此错位成频繁遭遇夹板气的“儿子”。强烈的错位感，令朱侏有别于一般影视剧里的傻白甜，充分发挥了王智表演上的多面性。可以说，这是一个角色和演员间的天作之合。



王智的多面在于她身上本就有天然的错位。我们认识她都是因为她演出了国民初恋的清纯雅静，可是《夏洛特烦恼》上映没多久观众便被告知王智其实是七岁就拜师学武的“行走于都市的女侠”任谁都无法单纯凭想象就把王智的外形和功夫打星连在一起吧。大打错位牌的《超级翁婿》更是大肆挖掘着王智的错位感。她有着时尚靓丽的造型，却从事着一门传统文化的职业。她工作的地方，也都是一群叔叔型的前辈。



朱侏的身份本是女儿、女友、姐姐，可是你看看剧中那些错位的人，硬生生把她逼成了儿子、男友、哥哥。经济上她养活一个家庭、生活中她又不得不去调解各种矛盾。这劳心劳力的程度，比之绝大多数一家之主都要高吧。妙的是王智并没有把朱侏演成女强人或者是假小子。观众可以看得出这个错位是客观连累和主观担责双重作用下才诞生的独特产物。主演能拿捏好这么复杂的主人公，对剧集来说颇有些可遇而不可求。



虽然到现在观众还没有领略过王智的身手，但王智的演技却早已被大众所认可。她很会让情绪外化出来。比如她吵架后，她的朋友一眼就猜出来，并说了一句“全写在脸上了”。是了，当初观众喜欢秋雅，也是因为王智把秋雅的青春和单纯全写在了脸上。如今《超级翁婿》里，她不过是又写了另外一些情绪罢了。不久之后的《新乌龙院》、《人间·喜剧》和《凉生，我们可不可以不忧伤》，我们一定还会看到王智更多面的情绪抒写。