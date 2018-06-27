文/满囤儿





为什么冯巩每年春晚都说“我想死你们啦”，可观众一点儿也听不腻，且每年都会很期待着他说这句话？囤儿觉得是因为他每次说这句话的时候都带着十足的诚恳和不变的热情，就像一个好温暖好温暖的拥抱，不会因为重复而过时。十多年了，观众等的不再是这句话，而是这份被拥抱的感觉。囤儿的老家抽屉里还有封皮已经破损的他的相声磁带，囤儿的喜爱片单里还有他自导自演的《心急吃不了热豆腐》。虽然冯巩已经成为了一个“大爷”，但你大爷终归是你大爷，出手就不凡。他导演&主演的新片《幸福马上来》同样能够给我们好熟悉的拥抱感。







在本片里，冯巩饰演了一位鼎鼎大名的老牌调解员——号称“调解超人”的马尚来。不得不说，虽然冯巩这一批老艺术家不讲人设，但本片的主角马尚来却和他多年来在观众心中的人设，尤其是开始做相声剧后的人设完美契合。冯巩的一个皱眉、一个挑眉，都能准确地传达出马尚来心中的喜怒哀乐。调解工作的复杂多变，让马尚来的生活比常人节奏快多了，分分钟经历大起大落。如果没有一颗热忱的心，不用敌人挑衅自己都会放弃咯。





纳尼？还有人敢挑衅我们冯大爷？没错，在春晚舞台上冯大爷是罕逢敌手滴，但是《幸福马上来》里他却给自己设置了一个强大的对手——调解界“后起之秀”茅雪旺（涂松岩 饰）。其实，冯大爷也知道自己是老一辈艺术家，年轻观众会下意识地给他一个“老”的标签。于是他让茅雪旺把“新”的东西带进了自己的时空。虽然都是以智慧和口才为基础，但是新老两代调解员的具体手段却大不相同。马尚来更像中医，茅雪旺更像西医。茅雪旺锋芒之刺眼，甚至逼得马尚来在斗智斗勇之余，还得勉为其难地赛人气、拼颜值。





因为调解案件的特性，本片在主线之外是有比较明显的段落划分的。每个段落一个调解案件，每个调解案件里都有明星来友情出演。其中囤儿比较喜欢的是姜宏波出演的“钉子户”段落。为什么喜欢这段呢？因为这段并非纯搞笑，有社会意义，也更能凸显出马尚来的走心式调解的价值所在。面对一众拆迁人员，姜宏波饰演的火锅店老板娘一手抱着孩子，一手拿着长棍与之对峙。单看这个场面，你一定会觉得调解将极为棘手。可是当马尚来了解到这位老板娘对火锅店的情感后，他由心而发了一股保护欲。姜宏波也因此成为了本片为数不多来客串却不提供笑点而提供泪点的明星。





就在我们都以为冯大爷只是发挥了他的喜剧“余热”的时候，他竟然还奉献了一段惊险刺激的动作戏。乖乖不得了，冯大爷的这段戏竟然不比成龙大爷最近的表现差多少哦。怪不得冯大爷没有去参加《欢乐喜剧人》之类的综艺节目，而是专注于影视创作。毕竟银幕上的可能性比舞台上的可是大太多了呀。在这里，冯大爷不仅能给你温暖的拥抱，甚至还会惊喜地来个捧高高、转圈圈呦。