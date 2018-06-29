文/满囤儿





我们都知道电影主创会把自己创作的电影当成自己的孩子。囤儿也创作过几部电影，虽然票房口碑最后都没有达到预期，但那种养孩子的心情算是有过了切身的体会。就像所有养孩子的家庭一样，只要你决定生下孩子，就不得不面临一个问题：你是打算把这个孩子养好，还是仅仅将其养大？最近电影《大轰炸》遭遇了网上的很多质疑、造谣等负面打击，摄制组及主创团队召开说明会，由导演萧锋、监制江海洋、执行制片人王丁出面，正面回应了各种网络传闻。在囤儿看来，《大轰炸》的纠结就在于养大孩子和养好孩子。





作为主创团队，从一而终都会以“养好孩子”为目标，一般情况下只会由于能力问题而无法达到，并不会主观上率先妥协。2016年3月，由于合禾影视的原因《大轰炸》的拍摄遭遇了资金链断裂，大量后期制作所需要的资金支持没有了着落，眼看着一个国产电影的优等生就要胎死腹中了。还好在有关部门的指导与监管下，四家出品方经过协商，由原画影业负责投入已欠付及待付的后期制作资金，这才渡过难关。囤儿觉得在这个过程中，肯定有不少项目相关人士产生了“养大九成”的消极念头。





内地几乎九成的影视项目都会遇到资金短缺的问题。囤儿当年跟组《半夜不要照镜子》的时候，同一酒店驻扎的另外一个电视剧剧组就因为资金断裂而于拍摄中途黄掉。主创早早跑路，徒留下一群工作人员和拍摄器材被酒店锁着不让走。那部戏自然也就不被人所知了。“大片”规格的《大轰炸》在资金压力上肯定比这种小电视剧剧组要严峻得多，那么当初由于资方原因造成资金链断裂的时候，它的命运最有可能的当属夭折。





这里就不得不佩服《大轰炸》主创们“养好孩子”的执着了，他们不仅没有让孩子夭折，更凭借原画影业的挺身而出保证了影片没有烂尾。这其中的风险，旁人是无法估算的。正因为主创始终抱着“养好孩子”的决心，所以他们希望把养育过程中的一切艰辛留给自己，而只在最后奉献出最好的作品。就像你的家长总提醒你别人家的孩子有多优秀，但却无法告诉你别人家的孩子究竟是忍受了怎样枯燥的学习和克服了怎样的困难才达到了优秀一样。





其实内地有很多很多主创遇到拍摄期的各种困难后都会退缩，有资金困难、有技术困难、有创作困难、有人员困难等等。当困难足够压垮他们的初心，就会妥协为“养大就行”的无奈。这也是我们为什么看到那么多电影，无论是明星云集的还是小成本的都有典型的烂尾案例。可是萧锋等人不允许《大轰炸》烂尾，因为“重庆大轰炸”是世界历史上四个最著名的大轰炸之一。其它三个都已经被拍成了优秀的影视作品，而讲述与中国抗战息息相关的《大轰炸》也需要被拍出来，也需要让观众昂首挺胸地走出影院。正是创作的初心和社会责任心的支撑，让《大轰炸》主创们“养好孩子”的执念没有动摇，也让电影终于有了8月17日与全国观众见面的机会。