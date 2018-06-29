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编辑 | 删除 《神奇马戏团》：取悦了少年，刺痛了中年

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

上个世纪好莱坞就发现了中年是一个极具话题性的群体，花式描述中年危机的电影不仅好卖票还经常拿奥斯卡。不过能够在合家欢动画片里加入深刻的中年危机探讨的创作，囤儿还是头一次见到。虽然这部合家欢效果出众的《神奇马戏团》在上海电影节的展映场让儿童观众都倍感欢乐，但是到场的中年观众们在喜悦之余竟然还会默默地抹些眼泪。

从画面的精细和故事的奇幻上来看，《神奇马戏团》是非常典型的

好莱坞合家欢动画片。片中会出现大量的马戏表演，以及各种萌态的动物耍宝。这些都是非常讨好儿童观众哒。况且动画片没有真人拍摄的限制，在马戏的动作设计上可以比《马戏之王》更加夸张、更加刺激、更加炫目。再加上本片有奇幻设定，那设计上的空间就更大了。马儿从十米高台上跳入一个鱼缸里。这种神奇的表演想想都刺激。

不过作为人生阅历更加丰富的中年人，却能从中看到更为深层的东西。《神奇马戏团》深藏的中年危机部分不仅隐蔽而且充满象征意义。片子的主人公欧文并非马戏团成员。那个名噪一时的马戏团是欧文的叔叔经营的。虽然从小泡在马戏团里的欧文对马戏很有爱，但他却为了爱人而选择了走进工厂，赚钱养家。虽然工厂是岳父所开，但是“品尝狗饼干”这样躺赚的工作却是欧文中年人生最沉重的枷锁。囤儿想象不出比吃狗饼干更有讽刺力的设计了。相信看到这个设定，所有的中年人都会苦笑一下吧。

工作明明枯燥无味且没有任何挑战性，但你偏偏没有胆量去跳脱出来。这就是最令中年人痛苦的地方。孩子活泼地像只猴子，欧文完全跟不上节奏。能改变中年人欧文生活轨迹的，只有神奇的magic力量了。于是，神奇的动物饼干带来了神奇的人生改变。凭借魔法动物饼干的神奇力量和老婆的大力支持，起初信心严重不足的欧文竟然令叔叔的马戏团重现辉煌。小丑和子弹侠的人生态度、恶势力的背后捣蛋、家人和孩子的欢欣鼓舞，都给了欧文冲破中年枷锁的勇气。

现实中不会有神奇的魔法动物饼干，但是友情、爱情、亲情，信任、鼓励、支持，这些力量在每个人身边都是存在的。谁都不会甘心于过一个天天只知道不断试吃狗饼干的中年。那么你需要的不仅仅是找回内心的热情，更要去寻找和调动身边的一切正能量。你的友情在哪里？你的亲情在哪里？别人对你的信任在哪里？别人对你的支持在哪里？《神奇马戏团》能做到兼顾取悦儿童观众和感动成人观众，是因为它有精英主创的默契联手。想要在中年这个最为泥泞的时期不成为合家欢的拖累，我们也得紧紧地抓住与身边人的纽带哈。

神奇马戏团 Magical Circus : Animal Crackers(2018)

7 .4

神奇马戏团(2018)

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标签：
动画片
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