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编辑 | 删除 硬汉升级高智商侠客，《金蝉脱壳2》黄晓明拼出生天

满囤儿 发布于：

 文/满囤儿

看完打着史泰龙主演牌的《金蝉脱壳》系列第二部，发现史泰龙竟然也需要找接班人了。如果只以本片为参考，那史泰龙的接班人非片中饰演其关门弟子的黄晓明莫属。片中黄晓明饰演的书被困在了一个神秘的监狱里，就像黄晓明的演艺生涯曾经因俊朗的外形而标签缠身一样，他需要用智力去分析、用武力去战斗，最终打破一切束缚力量，逃出生天、拼出生天。

黄晓明在荧屏和银幕上的形象一直很“硬汉”，只不过他的“硬汉”也有一个由浅入深的层次晋升。早期黄晓明的硬汉形象，是观众的直观感受，八成基于他俊朗的外形和健硕的身材。后来黄晓明开始重点培养硬汉的气场，让自己不仅有型还得有精气神。《琅琊榜之风起长林》里的萧平章就已经让观众看出了他内在气场的提升。他的硬汉形象已经有了感染力。而这部《

金蝉脱壳2》则是黄晓明硬汉内涵的再度提升，他不仅突破了自己更突破了整个影视圈的硬汉印象，塑造了一个少见的高智商侠客

武侠是咱中国电影的最大瑰宝，基于真功夫的武侠角色总能令人印象深刻。不过以张彻为代表的武侠宗师们似乎都不太倾向于表现侠客的智商，而是迷恋于塑造侠客的情义。后来的模仿者们也只顾着模仿宗师们情义上的风骨，而没有想到要另辟蹊径。但凡稍微打破常规的新侠客，总能成就一代经典，比如加了优雅气质的黄飞鸿、加了顾家丈夫形象的叶问。外国人可能相对而言更喜欢创新，他们给黄晓明在《金蝉脱壳2》里设计的便是一位加了高智商元素的现代侠客，黄晓明接受并完成了这个突破。

黄晓明很聪明，看出了这个角色的突破点所在，因此用自己作为演员扎实的基础素质和敏锐的艺术感觉，牢牢抓住了角色的两大特征——高智商和武侠气。首先，黄晓明练了咏春拳，在片中的各种打戏拳拳到肉潇洒自如。之前囤儿并不是特别喜欢黄晓明的肌肉，因为他的肌肉更多的是依靠器械训练得来，维度不错但线条不如传统打星练武练出来的顺。这次苦练咏春后，他的肌肉线条看上去也更漂亮了。其次，黄晓明很好地演出了书作为雷·布雷斯林（史泰龙 饰）的弟子所应有的高智商。身处监狱的书脑子里无时无刻不在飞快地算计着监狱的构造、人员的轮换等。此时，黄晓明细致地演出了书的内心戏，各种观察的眼神、思考的表情都十分到位，甚至呼吸的节奏也能传递信息。尤其是英语台词下的各种专业分析比《中国合伙人》时期难度大大提高，而他的表现也大大提高。原本自己的台词自己配音乃演员的基本业务能力，但是联想到部分内地演员国语台词都还要配音演员支撑，就对比出黄晓明全程英语自配的用心了。

黄晓明属于那种不管情愿不情愿都会被观众贴标签的明星。观众喜欢把他优势的、突出的地方拎出来狠夸，却忽视了他作为演员的基本素质。有些人遇到这种情况会沾沾自喜，甚至固步自封。黄晓明聪明的地方在于，他时刻保持了头脑的清醒，继续用自己的智慧和能力去拼新角，寻新机，无论是自己擅长的还是不擅长的领域，都能够稳步地保证每两三年便更上一层楼。华人演员能够在好莱坞拼得一席之地着实不易，希望《金蝉脱壳2》能够帮黄晓明打开海外电影市场，冲出亚洲，为华人电影人正名。

金蝉脱壳2 Escape Plan 2: Hades(2018)

5 .0 / 7 .4

金蝉脱壳2(2018)

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