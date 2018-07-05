文/满囤儿



在7月2日举办的《我不是药神》清华大学首映礼上，“药神”原型人物陆勇在现场表示自己最初看到《我不是药神》的预告片其实有些不开心。因为程勇被塑造成了卖神油的药贩子，这让陆勇感觉自己被“丑化”了。虽然他能够理解导演和主创们对自己的事迹进行了艺术改编，但这也反应出了一种“人之常情”——人都不情愿否定自己。囤儿认为《我不是药神》之所以能够成为今年首部无差评国产电影，正是因为它敢于否定主角。这是该片收获高口碑的先决因素。

一般人都不情愿否定自己，就更别提自己的形象能给很多人带来收入的艺人了。因此我们经常会听说某某艺人因为不满角色而修改剧本。囤儿也是跟不少艺人和经纪人打过交道滴，很清楚他们对形象的维护。他们宁肯作品质量打折，也不允许艺人的形象打折。于是我们看到国产影视作品里，女一九成都是女神，男一九成都是男神。你们一登场就都是神了，我还看啥？可以演小人物的遭遇，却嫌弃小人物的内心；可以演邪恶的反派却拒绝任何人性的缺点，如此一来还谈什么角色塑造呢？《我不是药神》很好地给出了一个范例，你只有敢于让主人公身上有缺点，才能有角色成长的空间，才能有拔高和升华的可能。

《我不是药神》这个否定式的片名显然要比之前曾经用过的《印度药神》和《中国药神》这两个肯定式的片名要有力度多了。程勇初期是小人物，在经历了大起大落的人生后进化为人们心中的大人物。程勇初期的眼光极为短浅，什么都从自己出发，为了给自己老爸做手术才去冒险走私赚钱；为了自己享受财富快感才去大批量走私以便赚大钱；又为了自己不担法律风险而解散了团队。这些本是普通人再正常不过的自私，在其它国产电影里反而很少触及。



在《我不是药神》中，不仅徐峥演的程勇有缺点，他后来组建起来的小团队成员也都不完美，都有令道德洁癖不能容忍的行径。王传君饰演的吕受益一开始就把走私印度格列宁称作“商机”，谭卓饰演的刘思慧洗完澡回来就在程勇面前脱睡衣了，章宇饰演的黄毛是极度危险的无业游民，杨新鸣饰演的牧师更是违背了自己的信仰。在走私药品捞到大笔钱财后，他们和那些暴富的人一样往“丑陋”进行了倾向性滑落。尤其是程勇在酒吧里用钱砸人的行为，很多人都会生理上不舒服。然而，就在危险的边缘，他们很好地控制住了自己的人生，不仅回到正轨，更通过审视和思考，让自己更加强大。



只有前边把程勇等人塑造得非常普通，毫无遮掩，甚至对其自私自利的行为有一定的否定态度，在经历了残酷现实的冲击后，程勇放宽的眼界、任性的定价行为才能更有说服力、更有悲壮感。就像弹簧，你前边把角色压得越低，后边反弹就越高。这种角色塑造方法在好莱坞独立电影、日本电影、印度电影里特别常见，可是内地偏偏用不好。首映礼现场观众都喊了，表态绝不会因为对程勇初期的否定影响到对他后期觉醒的肯定。其他创作者啊，你们还有啥顾虑，不敢否定自己的主角呢？