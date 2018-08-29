文/满囤儿

《碟中谍》系列新作又来了，各路媒体再次有如统一了口径般大赞阿汤哥多么多么敬业，为了拍某个危险动作多么多么拼。可惜这一次阿汤哥有可能在内地市场遭遇本土力量的“以柔克刚”。就在今天，《碟中谍6》发布会的同一天，一部叫做《那些女人》的电影举办了一场献映礼。几十位明星到场，上百位大咖VCR打call，其阵势之盛音浪之强，险些把囤儿拍倒在地上。都说《延禧攻略》和《如懿传》开启了本年度的华人女性魅力大赛，可是看过《那些女人》后，囤儿觉得这部将于9月3日全国上映的女性史诗，才是最能代表内地女人魅力的影视作品。就算是阿汤哥最夸耀的“敬业”，也比不上这群女人哦。





《那些女人》剧本打磨了10年，讲述二战期间，发生在长江边上一座悲情城市里凄婉美丽的真实故事。一群不同身份、性情各异的女子，在家仇国恨面前抛弃前嫌不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工巧妙周旋、斗智斗勇，最后不惜牺牲性命，在血与火的洗礼中涅槃永生。内地每年都拍很多抗战题材的影视作品，但如此群像式关注女性在抗日战争中的付出的作品却很少。本片从故事选材和创作手法上均弥补了空缺。相比之下，阿汤哥的任务只是看上去不可能完成而已。每次还不是他主角光环一开就搞定啦。





为了群像描写抗日战争中的这群女子，影片找来了“20位老明星再度亮相，40位一线明星鼎力加盟，100位明星路人甲。”阵容豪华程度堪比当年的《建国大业》。不过在《那些女人》中，男星可能还有点儿“数星星”的意思，女星则都分配到了极重的戏份。即便是人气小花周冬雨，在《那些女人》中也不是简单客串，角色的戏剧作用非常吃重，表演也是非常走心，一点儿也不比她在《七月与安生》、《最后的我们》里的表现差。何赛飞领衔的实力女星天团（胡可、殷桃、白冰、茹萍、姚晨、马伊琍等），更是把本片当成了表演教科书，每一场戏都有示范价值。





影片在初期的铺垫阶段设计了一场河边的群戏。何赛飞、殷桃和马伊琍演了一场比《甄嬛传》的刀锋还要利的唇枪舌剑。三个女人一台戏的最高境界莫过如此。这三个角色几分钟就立住了，从外在形象到内在心理都鲜明得令人无法忘记。胡可、姚晨、白冰的角色相对更有社会身份上的独特性。她们是主线剧情的有力补充，让《那些女人》的格局达到了民族史诗的级别。可怜阿汤哥每次自己出尽风头，却总也带不动青铜队友哇。





《那些女人》并不像其它抗日电影以战役为故事线，片中有更多战火下的真实生活。剧组为所有进入镜头的物件都找来了真东西，更加强了这份生活质感。只不过这种生活，是一种被压抑、被蹂躏、被撕扯的生活。这份生活质感在角色身上的烙印，是最需要演出来的，也不是随便谁都能演出来的。何赛飞等人能够演得准确到位，肯定是对故事原型、历史资料进行了深入的研究和了解才能有的。尤其是后期众人觉醒后的反抗，一点儿也不突兀，都是基于剧情压迫而从人性深处生发而来。这种基于敬业的高段位演技在《那些女人》中不是一人两人，而是一群人、所有人。任你是天王、天价、天妒神颜又怎样？论演技和敬业，《那些女人》里的实力女星天团可不会怕哦。

