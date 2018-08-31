文/满囤儿

片中导演饶子君、制片人蔡宇等人“纪录”的是在我国西藏北方，一片被称为羌塘的神奇土地。这是一片达到了60万平方公里的无人区（中国最大）。在无人区腹地耸立着海拔高度在6000米至6800米之间，面积422平方公里的普若岗日冰原。1999年，中美科学家联合考查后确认其为世界上除南极、北极之外的第三大冰川，即世界上最大的中低纬度冰川。由此可以判定，从自然属性上来讲，这里是世界上为数不多的几个极端区域之一。世界的极端，是超出常人生理承受之极限的。要去亲眼看到世界之极的真面目，人就必须超越自己的极限。

