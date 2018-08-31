文/满囤儿
前几天，网上发了一篇新闻，《藏北秘岭-重返无人区》把自己的5位主创手绘成了超级英雄的style，做了一组海报。估计有很多人和囤儿一样，第一感觉是为纪录片谋生路的不得已手段，按说纪录片都应该是走心路线，怎么也来蹭超级英雄的人气？后来，囤儿亲眼看了影片《藏北秘岭-重返无人区》，才发现这个手绘成超级英雄的行为并非硬加商业噱头，而是在致敬影片的内在精神。因为在片中，主创们以常人之躯挑战着世界之极。当人突破着自己的生理极限的时候，在精神境界上就有了“超级英雄”的味道。
片中导演饶子君、制片人蔡宇等人“纪录”的是在我国西藏北方，一片被称为羌塘的神奇土地。这是一片达到了60万平方公里的无人区（中国最大）。在无人区腹地耸立着海拔高度在6000米至6800米之间，面积422平方公里的普若岗日冰原。1999年，中美科学家联合考查后确认其为世界上除南极、北极之外的第三大冰川，即世界上最大的中低纬度冰川。由此可以判定，从自然属性上来讲，这里是世界上为数不多的几个极端区域之一。世界的极端，是超出常人生理承受之极限的。要去亲眼看到世界之极的真面目，人就必须超越自己的极限。
制片人老蔡的目的很纯粹，就是要完成人类电影组首次对普若岗日冰川主峰的拍摄。年仅21岁的女导演子君的目的也很纯粹，就是要追寻长辈的足迹，见证人类自然探索的历史性时刻。摄制组里的其他人，领航向导巴桑、登山向导次仁顿珠、后勤组长阿龙等等，也都是出于对老蔡的信任和对突破极限的成就感的渴望，搏命启程、搏命坚守、搏命付出、搏命抵达。3000多公里、40天，减员40人、报废13辆车，虽然步步维艰但他们终于完成了史无前例的生存挑战，完成了现在呈现在内地银幕上的《藏北秘岭-重返无人区》。片中绝大部分画面，都是第一次被人类记录下来的呀。
观众喜欢在影院里看没见过的画面。为了呈现这种新画面，好莱坞用电脑特效制作潘多拉星、制作史前巨齿鲨；而我们的老蔡和子君则用生命去挖掘自然界中的前所未见。其实在囤儿小的时候，特别喜欢看一些关于地球自然的科普读物，觉得地球真是太神奇了，充满着不可思议。后来各种卫星帮人类把地球的上上下下看了个遍，地球的神秘感也就越来越小了。《藏北秘岭-重返无人区》则让我们重燃了对地球自然的憧憬和敬畏。和地球自然造化的亿年之功相比，百年的现代科技才哪跟哪儿啊！
看《藏北秘岭-重返无人区》时囤儿还回想起之前在班夫山地电影节看到过的一个短片。那是一位高山滑雪的极限运动爱好者，用摄影机记录了自己挑战某座高山的全程。片子没有任何电影技巧可言，但真实的险境和他克服险境后的飞速滑下，冲击力都是直达人心的。《藏北秘岭-重返无人区》从电影层面弥补了专业上的遗憾，拍下的画面不仅清晰美丽，而且同样真实、直接、诚挚，直达人心。羌塘从此不再是神秘的文字，而是有了鲜活的真面目。也许后世还会有第二批第三批征服羌塘、拍摄普若岗日冰川主峰的人出现，但《藏北秘岭-重返无人区》已经无可取代。