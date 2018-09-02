文/满囤儿

虽然从电影的严格划分上《阿尔法：狼伴归途》应该是一部美国大片，但由于影片讲述的是2万年前的欧洲北部，所以影片神奇地把“北欧”这个抽象的概念给视觉化了。冰岛队让我们感受的是北欧男人的魅力，《阿尔法：狼伴归途》让我们感受到的是北欧自然风貌及原始文明的魅力。影片使用大量实拍镜头，加以画龙点睛的特效制作，把2万年前的冰川时期拍出了触手可及的真实感。如此震撼视觉的景致，配合史诗级的文明起源故事，落在观众心里的是持久震撼的体验。

