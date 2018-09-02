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编辑 | 删除 《阿尔法：狼伴归途》有比冰岛足球更震撼的北欧

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
北欧”，一直以来都是在中国民间流传度相当高的神秘存在。毕竟传说中的免费医疗、免费教育等超高福利很难不让中国人眼红。可毕竟耳听为虚眼见为实，没有去过北欧旅游和生活过的人，终究只是将其当传说听听罢了。然而，今年夏天一过就不一样了。今年夏天的各种大惊喜都和北欧有关。比如足球圈里的冰岛队，又比如电影圈里的《阿尔法：狼伴归途》。

虽然从电影的严格划分上《阿尔法：狼伴归途》应该是一部美国大片，但由于影片讲述的是2万年前的欧洲北部，所以影片神奇地把“北欧”这个抽象的概念给视觉化了。冰岛队让我们感受的是北欧男人的魅力，《阿尔法：狼伴归途》让我们感受到的是北欧自然风貌及原始文明的魅力。影片使用大量实拍镜头，加以画龙点睛的特效制作，把2万年前的冰川时期拍出了触手可及的真实感。如此震撼视觉的景致，配合史诗级的文明起源故事，落在观众心里的是持久震撼的体验。

影片一开始的原始狩猎场景就能把大家都震住，因为自从超级英雄满天飞后，这种充满原始荷尔蒙的场面就很少有人去拍了。看到原始的北欧爷们儿拿着石头打磨出的矛来猎杀原始牦牛的时候，感觉人类的力量实在是太渺小了。囤儿的心就那么一直悬在半空，直到看到他们用了非常有策略的猎杀方式，才恍然大悟。没错，历史课和生物课都曾讲过，人之所以后来成为了地球的统治者，就是因为脑子好使。既然你无法提前想到原始猎杀的方式方法，那自然将欣赏到一段从未见过的大战。

狩猎是视觉，同时狩猎也是史诗故事的开端。这种视觉与叙事的有机结合，让影片营造了强烈的沉浸感。历史上每一个文明的跃进，往往都来自于一个巧合。《阿尔法：狼伴归途》抓住的正是这样一个巧合——男主角科达和一只狼产生了生命的交集。一开始，科达和狼互有戒备之心。随着相处时间的延长，科达的仁爱之心促进了地球文明的历史性飞跃。他与狼之间建立了一丝跨物种的信任。在这一丝信任之上，科达和这只狼踏上了回家的路。

随后，影片就像拉开了大幕，各种壮丽的山川、绵延的河流，一望无际的平原，以及神秘莫测的密林，频繁让人惊叹造物主的伟大。尤其是科达和狼游泳&捕鱼的那片湖泊，纯净清澈到连朋友圈里都难得一见。影片呈现的是与现代文明差异巨大的自然风貌。虽然影片的取景地不局限于北欧，但经过电影人的伪装，成功地把这种自然的“极美之境”印在了观众的心里。不用说，这个夏天之后，《阿尔法：狼伴归途》会让北欧列入无数人的旅行目的地名单之中。

 

阿尔法：狼伴归途 Alpha(2018)

8 .6 / 7 .9

阿尔法：狼伴归途(2018)

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