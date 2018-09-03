文/满囤儿

对于马来西亚而言，李宗伟是国宝，而对于中国老百姓而言，李宗伟始终是超级丹的背景板。囤儿作为经常踢球，也经常参加各种民间比赛的人，很能了解李宗伟身上的戏剧矛盾，因此也非常期待影片所挖掘的体育精神。竞技体育里想赢其实超级容易，因为天下那么大，你总能找得到水平比你低的圈子。你只要待在这样一个“舒适圈”里，你就永远都可以做赢家。然而，这种赢家却不是王者。对吧？这世界上有将近80亿人羽毛球打不过李宗伟，但李宗伟仍然一块奥运金牌也没有拿到。这种悲剧宿命，还真是有点儿亿中无一的意思。

