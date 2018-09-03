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编辑 | 删除 《李宗伟：败者为王》：败有很多种，这种很燃很励志

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
体育竞技一直都有个矛盾，那就是天赋与苦练之间的矛盾。对于绝大多数人而言，苦练可以弥补天赋上的不足，但当大家都是顶级高手且同样刻苦地投入训练时，天赋有时候就会很“伤人”。竞技天然的胜负关系，又很容易让观众的天平倾斜。那些败者，有很多都只能在黑暗的角落里独自舔舐伤口。然而，败有很多种，有些败不仅不丢人，还更能激励人。《李宗伟：败者为王》就为人们挖掘了竞技体育中很矛盾又很热血的一面。

对于马来西亚而言，李宗伟是国宝，而对于中国老百姓而言，李宗伟始终是超级丹的背景板。囤儿作为经常踢球，也经常参加各种民间比赛的人，很能了解李宗伟身上的戏剧矛盾，因此也非常期待影片所挖掘的体育精神。竞技体育里想赢其实超级容易，因为天下那么大，你总能找得到水平比你低的圈子。你只要待在这样一个“舒适圈”里，你就永远都可以做赢家。然而，这种赢家却不是王者。对吧？这世界上有将近80亿人羽毛球打不过李宗伟，但李宗伟仍然一块奥运金牌也没有拿到。这种悲剧宿命，还真是有点儿亿中无一的意思。

《李宗伟：败者为王》从李宗伟的童年开始讲起，虽然情节上不免家境贫困父亲反对这种人之常情，但我们依然看到了一个很明显的事实——李宗伟并不拥有绝对的羽毛球天赋，也没有足够让他自信的成长环境。这都为他后来面对林丹时的表现埋下种子。林丹号称超级丹，拥有百年一遇的绝对天赋，以及更加百年一遇的霸王色自信。早期李宗伟面对林丹，一方面输在体能一方面输在气势。虽然李宗伟不断苦练追近了体能差距，不断研习新技术新打法来以柔克刚，但常人能够挑落天选之人的机会并不多。

于是我们会发现，其实相对比林丹而言，李宗伟的人生对我们普通人而言更燃更励志，也更有参考和学习的榜样价值。因为我们不知道林丹的极限在哪里，但我们却亲眼见证了李宗伟一次又一次地突破了自己的极限。片中很多段落都在讲他如何克服自己生理上和心理上的短板，不断变强、不断变强。败有很多种，但如果你是战至力竭才败，那就可以“败者为王”。李宗伟很少赢林丹，但他却能连续825天位居世界排名第一。这可是连林丹都没有做到的呦。

片中有句台词分别由李宗伟的教练和李宗伟各说了一遍，那就是：“你愿意把你全部的时间和体力都拿出来吗？”这就是为什么李宗伟即便是败了，也依然可以成为英雄，成为榜样，成为激励人们的一道光。竞技体育是通过胜败来激发人突破极限的文明，这才是其热血的根源。
李宗伟：败者为王 Lee Chong Wei: Rise of the legend(2018)

8 .0 / 7 .7

李宗伟：败者为王(2018)

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标签：
传记片 励志片
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