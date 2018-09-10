文/满囤儿

今夏的大荧幕一如往年，大片热剧云集，好不热闹。相比之下，小清新的文艺片攻势就显得没有那么的迅猛，但这也不影响它的治愈性和话题度。今天囤儿就要推荐一部不那么爆米花、不那么快节奏、不那么燃和炸猛的片子——《让我怎么相信你》。这是一部带有生活幽默的、轻松惬意的暖心剧情片。影片主要讲述了一对关系疏远、情感隔阂的父女通过一次云南之行，一同成长并修补关系的故事。在这部电影的戏里戏外，我们都可以看到来自一个女儿向父亲的告白，影片涉猎了当下现实生活中亲子关系这一”普遍又不普通”的题材，并适当地进行了探究。



当你感悟了《让我怎么相信你》所蕴含着的这些女儿向父亲的告白，你也就收获了它作为一部笑中含泪的温情喜剧的治愈效果。无论你是女儿，还是一位有女儿的父亲，都可以一起好好品品这部影片哦。