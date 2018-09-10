文/满囤儿
今夏的大荧幕一如往年，大片热剧云集，好不热闹。相比之下，小清新的文艺片攻势就显得没有那么的迅猛，但这也不影响它的治愈性和话题度。今天囤儿就要推荐一部不那么爆米花、不那么快节奏、不那么燃和炸猛的片子——《让我怎么相信你》。这是一部带有生活幽默的、轻松惬意的暖心剧情片。影片主要讲述了一对关系疏远、情感隔阂的父女通过一次云南之行，一同成长并修补关系的故事。在这部电影的戏里戏外，我们都可以看到来自一个女儿向父亲的告白，影片涉猎了当下现实生活中亲子关系这一”普遍又不普通”的题材，并适当地进行了探究。
告白之——“和解”。源自片中的梁念一（安乙荞 饰）对父亲范坚强（梁天 饰）的重新认知和谅解。作为一个社会人儿，范坚强活得很洒脱，有事业、有面子、有朋友。可惜，他的这种表面光鲜都是建立在一定的吹牛基础之上。回到家庭生活中，他这种不靠谱不负责的一面令女儿讨厌至极。很显然，在影片开头，范坚强是丢失了为人父资格的状态。这个人物有强烈的群体代表性，是社会上一批人的缩影。而范坚强的女儿梁念一也有鲜明的群体代表性——面对家庭里、社会上一道道无形的壁垒，稍不留神就撞了个头破血流。恋爱和创业双重受挫的梁念一应咖啡商阿文（文松 饰）之邀前往云南散心，为的就是收敛心神，找回初心。这是年轻一代的解压方式，年长一代往往不懂。范坚强之所以一路跟随梁念一，其实是揣着一个难以启齿的目的。正因如此，这一路“阴差阳错”地变成了女儿和父亲的和解之路。远离了自己所混的圈子，范坚强不用再装，而真实的范坚强也在女儿心中树立起了新的形象。影片最后，范坚强痛定思痛洗心革面，梁念一也非常懂事地向不完美的父亲做出了和解的告白。
告白之——“传承”。源自本片编剧&导演之一梁小凉和她的父亲梁天。梁天是华语圈广为人知的喜剧表演艺术家，《顽主》、《海马歌舞厅》、《我爱我家》都是一代人甚至数代人的美好回忆。除了演员之外，他的身份多种多样，导演、制片、老板等都没少干。梁天的子女长大后进入影视领域，常人看来非常顺理成章。虽然没有老爸的各种“安排”，但梁小凉依然凭借自己的努力闯入了影视圈。她毕业于北京电影学院美术系，获硕士学位。这次《让我怎么相信你》自己做编导，父亲来做主演，“传承”的告白显然已经得到了回应。
告白之——“独立”。源自本片另一位编剧&导演梁青儿和她已故的父亲梁左。可能很多人不熟悉梁左这个名字，但说出他的作品，你肯定要竖大拇指。他写过很多成功的相声，比如《虎口遐想》、《小偷公司》等，促成了相声在春晚上的黄金时代。后来他担任了《我爱我家》的总编剧和总文学师，一改中国人对喜剧的传统观念。可惜梁左于2001年英年早逝，其女梁青儿当时只有15岁。显然，梁左对于女儿事业上的帮助和生活上的照顾，比之大部分父亲都要少很多。这也迫使梁青儿比其他女孩子更早地独立。她后来在美国读英国文学，写小说、做编剧，用独立的姿态继承着爸爸的衣钵。《让我怎么相信你》得以诞生并上映，便是她在对天堂里的父亲说：“女儿已经独立了，您放心。”
当你感悟了《让我怎么相信你》所蕴含着的这些女儿向父亲的告白，你也就收获了它作为一部笑中含泪的温情喜剧的治愈效果。无论你是女儿，还是一位有女儿的父亲，都可以一起好好品品这部影片哦。