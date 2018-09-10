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编辑 | 删除 灵摆成名、娘道正名，谁也挡不住铁三角从小众走向大众

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
前几日，在江苏卫视热播的郭靖宇导演新剧《娘道》第五集中，主角隆继宗在监狱里认识了一位叫时少卿的落魄少爷。这个角色此时只露脸了几分钟，很多电视观众可能都不以为意，但是这一露脸却在社交媒体上炸了锅。一串串关于“6只羊”的发言活跃在一众特殊的网友群体之中。果不其然，当《娘道》更新到第8和第9集的时候，这位时少卿再次出现，并且与主人公产生了重大的命运纠缠。为什么会有人提前预判到这个角色如此重要呢？

原来，这位时少卿的扮演者名叫刘智扬。暗语“6只羊”便是其谐（ni）音（cheng）。他和隆继宗的扮演者于毅，是人气网剧《灵魂摆渡》系列的两大主演。他们俩，再加上之前出场的饰演县长侄女洪小姐的肖茵，并称“灵摆铁三角”。这三人在灵摆粉丝群里的地位，就相当于荷兰球迷心中的三剑客，德国球迷心中的三驾马车啊！只不过受限于平台和题材，《灵魂摆渡》虽然很火却只能是在小众群体里火。三人凭借灵摆的人气在小众里成名，如今再凭借《娘道》这样的传奇剧+卫视平台为自己的实力正名。

小众影视作品人设鲜明，很容易帮新人演员闯出来。就像灵摆系列里的阴阳眼少年冬青（刘智扬 饰）、灵魂摆渡人赵吏（于毅 饰）、九天玄女王小亚（肖茵 饰），从人物的身份上就很有突破性，很容易让粉丝记住。可这种人气角色也很容易变成演员的标签。此时，演员就需要一部大众的、正统的作品来摆脱人气角色的标签，为自己的演技和实力来正名。

于毅灵摆之前已经是有口皆碑的实力派，肖茵在《娘道》中的戏份还没上演，今天囤儿就多聊聊铁三角中的刘智扬。我们都知道郭靖宇是“传奇剧王”，作品在内地是最具有大众传播度的。他的戏总是强情节、强情绪。刘智扬给人的第一感觉是帅哥，即便落魄入狱也是帅哥。郭导就是在利用这个视觉差，为剧集做铺垫。时少卿身上有个很大的信息——京城人。这个身份和隆继宗等人的身份一对比，不仅带出地域性，更带出了时代性。落难时，时少卿和隆继宗可能会因为义气而走到一起，那以后要是富贵了呢？京城人和孝兴人的思想和认知还能统一吗？

强情节还推动了强情绪，虽然刘智扬是新生代，但是杀入中生代的战场一点儿都没怵。刚从昏迷中醒来时的虚弱感，演得真实到位；把瑛娘错认成亲娘后的情感流露，也同样真挚流畅；后来得知三个哥哥全死了，自己成了大家族唯一的继承人后，更是情绪大爆发，超高的兴奋状态充分揭露了时少卿此时人格上的不成熟，为后续他和隆继宗的相处埋下隐患。

囤儿特意看了网上对后续几集的介绍，发现随着隆继宗分家后的事业稳步有升，洪小姐也再次活跃于主线剧情之中。于是，瑛娘、隆继宗、时少卿、洪小姐四个人的情感和命运将掀起一波有一波的误解与考验，妥妥的传奇大剧范儿。《娘道》走的是大众市场，灵摆铁三角在剧中的戏份如此吃重，必然会顺势从小众走向大众。目前来看，大势之所趋，谁也阻挡不了。
娘道(2016)

8 .0

娘道(2016)

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