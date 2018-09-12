文/满囤儿
《反贪风暴》系列所涉及的案件都是高智商犯罪，且越来越依赖于科技手段。而且特别推荐了一位新生代男演员——栢天男，并由他饰演了戏份颇重的游子新。这个角色的设定是典型的高科技高智商犯罪天才。他独特的身世背景，造就了超越常人的冷静和思维力。他的金融天分为洗黑钱这门老套的犯罪行当增添了效率上的新高。不仅效率高，他的洗黑钱还颇有艺术家的浪漫。就连囤儿都认为，他如此既高效又艺术的洗黑钱只收15个点的佣金，实在是太少了。他其实就是在用贪腐高官的黑钱来完成自己的极限挑战。佣金和制造奇迹所带来的满足感相比，不值一晒。
古天乐和张智霖，一个是最帅的杨过，一个是最帅的郭靖。尽管现在他们的颜值分毫没有下降，但他们显然无意再拿颜值说事。他们俩在《反贪风暴》系列找到了一个很好的平台，演得很自由很洒脱也很畅快。尤其是这第三部里，反派不仅智商高，还特别嚣张地把火直接烧在了古天乐饰演的陆志廉身上。陆志廉不仅仅要查案，还得灭火，这怎么可能只用颜值就解决掉？古仔现在内心戏的表演越来越娴熟，玩起高端斗智来倍儿有魅力。这俩男神还在片子里贡献了不少打戏，不过不是往日的金庸武侠式打戏，而是更硬更凶更险的搏命。
谭耀文和谢天华更是给人“大哥”的感觉，那种霸道的酷劲儿的确让很多年轻人着迷。这两个人的角色在本片中都有“黑吃黑”的戏份，却演出了两种不同的风格——谭耀文是从上往下吃，谢天华是从下往上吃。在高智商犯罪中“黑吃黑”是个极其危险的事，毕竟吃不吃得上是一码事，敢不敢吃是另一码事。