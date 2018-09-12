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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《反贪风暴3》正派反派都那么有型，只好拼智商啦

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
反贪风暴3》无论是正派的古天乐张智霖，还是反派的谭耀文谢天华，都演出了相当大的型之魅力，给粉丝站队造成了极大的困扰。好吧，既然大家都那么有型，就只好拼智商啦。

反贪风暴》系列所涉及的案件都是高智商犯罪，且越来越依赖于科技手段。而且特别推荐了一位新生代男演员——栢天男，并由他饰演了戏份颇重的游子新。这个角色的设定是典型的高科技高智商犯罪天才。他独特的身世背景，造就了超越常人的冷静和思维力。他的金融天分为洗黑钱这门老套的犯罪行当增添了效率上的新高。不仅效率高，他的洗黑钱还颇有艺术家的浪漫。就连囤儿都认为，他如此既高效又艺术的洗黑钱只收15个点的佣金，实在是太少了。他其实就是在用贪腐高官的黑钱来完成自己的极限挑战。佣金和制造奇迹所带来的满足感相比，不值一晒。

古天乐和张智霖，一个是最帅的杨过，一个是最帅的郭靖。尽管现在他们的颜值分毫没有下降，但他们显然无意再拿颜值说事。他们俩在《反贪风暴》系列找到了一个很好的平台，演得很自由很洒脱也很畅快。尤其是这第三部里，反派不仅智商高，还特别嚣张地把火直接烧在了古天乐饰演的陆志廉身上。陆志廉不仅仅要查案，还得灭火，这怎么可能只用颜值就解决掉？古仔现在内心戏的表演越来越娴熟，玩起高端斗智来倍儿有魅力。这俩男神还在片子里贡献了不少打戏，不过不是往日的金庸武侠式打戏，而是更硬更凶更险的搏命。

谭耀文和谢天华更是给人“大哥”的感觉，那种霸道的酷劲儿的确让很多年轻人着迷。这两个人的角色在本片中都有“黑吃黑”的戏份，却演出了两种不同的风格——谭耀文是从上往下吃，谢天华是从下往上吃。在高智商犯罪中“黑吃黑”是个极其危险的事，毕竟吃不吃得上是一码事，敢不敢吃是另一码事。

不仅正反派主要角色的演员看点十足，《反贪风暴3》还有一个戏份比较重的带有欺骗性的角色，选择了郑嘉颖来演。郑嘉颖在内地流传度广的大都是古装造型，来这么一个精致的时装man形象，本身就很有欺骗性哈。反正囤儿是猜错了他的真实身份啦。而作为如此华丽丽的《反贪风暴3》没有彩蛋怎么行？本片不仅有彩蛋，而且延续了整部戏英俊男星成熟出镜的原则。大家最好睁大眼睛，揪出那个让你花痴过的“他”哦。
反贪风暴3 L Storm(2018)

7 .5

反贪风暴3(2018)

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