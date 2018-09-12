文/满囤儿

吹牛不足以让人佩服，令人佩服的是把吹过的牛给实现了。作为热血男儿，囤儿觉得牛骏峰应该也曾对自己的身材吹过牛。可是在电影《说走就走之不说再见》中当他脱下上衣，展现出特训减重15斤的成果后，当初觉得他吹牛的人肯定是要服气滴。演员是一个需要创造力的职业，创造力不仅来源于敢想还得来源于敢干。吹牛就是敢想，把吹牛实现就是敢干。





牛骏峰在片中饰演的是一位大学登山社的社长，名叫陈萧。这个社长和整个登山社都充满了皮劲儿，以至于毕业时仅剩4名会员。和很多青春片一样，青春的不靠谱就在于，往往孬事的回忆能让友情更牢固。牛骏峰一登场就完美诠释了陈社长的先期人设——帅气、有才、善泡妞、爱吹牛。在毕业派对上，他喧宾夺主地成为焦点，挤兑得富二代和学霸都凄凄惨惨滴。他把自己胆小的一面隐藏得很好，直到迎来了青春的最后一痛。

青春的最后一痛，便是个“破”字——不破不立。别看《说走就走之不说再见》的这一路旅行充满啼笑皆非的囧，其实影片写的还是角色的成长，忍过青春最后一痛的成长。旅行的初期，牛骏峰很好地把握着陈萧的不靠谱，让这个尺度介于可爱和可恨之间。他会闯祸，却不至于害人；他虽自私，却不会损人不利己。他把大家带入了荒郊野地，却能够利用自己的社长之威逃避责任。牛骏峰把陈萧的小心思演得时分到位。看他的表演，广大的“青春过来人”都会莞尔一笑。他还说曾登顶过珠峰，不仅他的兄弟不太信，连观众都不会信。因为牛骏峰用陈萧生活中的行为和言谈，让观众可以看穿他在吹牛。用表演让观众相信一个角色的真实与鲜活，牛骏峰看来已经掌握了些窍门。





片中的旅行起源于突发事件，因此在旅行中四个男孩在校园内的人设其实是崩塌的。社长已经无所谓社长，学霸已经无所谓学霸，富二代已经无所谓富二代，小跟班也已经无所谓小跟班。在这样一个隔绝了社会背景的旅行中，人物关系是有可能发生逆转哒。然而，从一而终，四人小组中处于领导地位的始终是陈萧。为什么？大家看看四人赤裸上身奔向海市蜃楼的那场戏。抛却一切社会文明后，单一生物本能论，陈萧的肌肉显然是四个男孩中最棒的。这就是牛骏峰为了演陈萧而健身瘦身15斤的重要性。塑造强势角色可不能只靠怼天怼地的台词，更要靠视觉上的压倒啊！

身心在旅行中双重磨砺过后，陈萧成长了，敢于担起责任了。在最后的珠峰遇险情节里，陈萧真正成为了名副其实的登山社社长。他不仅自己勇于挑战，更给兄弟们注入了同样的勇气。陈萧在片中提议用登顶来脱险时，牛骏峰眼中放出了强烈的光芒，不仅感染了片中的兄弟，更燃烧着观众的青春热血。陈萧兑现了自己的吹牛，实现了不破不立，最终真正看清了自己。原来感情上的“拿得起”和“放得下”都不是男人成熟的标志，反而是那张P来P去的“作假”照片才是。而且陈萧并不满足于这一张，他还踏上了下一张的征途。牛骏峰呢？他演艺生涯下一座要征服的高山，应在在心里已经选好了吧。

