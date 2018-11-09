文/满囤儿

由于电影是一个综合艺术，所以某一个具体的东西放在电影里，可以衍生出很多种样貌。有的电影人喜欢直接表达，有的电影人喜欢隐晦表达。商业片用前者较多，文艺片用后者较多。而有的导演or编剧更厉害，喜欢在一部电影里进行多重表达，于是让影片既有商业前景，又有文艺价值。比如11月16日内地上映的《锁》，就把“锁”这个字化成了三重悬念——你能在片中对“锁”这个字从直观到深刻地进行三重感受。



首先，片中最直观最浅显的“锁”便是咱们常见的实体锁，而且还是一把专门用于厢式货车后门的大锁。影片开头导演用纯镜头语言为观众讲述了一起车祸的发生。由于没什么台词，观众需要用眼睛去捕捉自认为有用的信息。此时，一把静静地躺在马路上的大锁，轻而易举就抓住了人们的眼球。观众会在潜意识中将这把锁与当时压抑的气氛联系起来，留下一个犯罪、悬疑的直观印象。这把锁属于影片的男主人公余存良（高海鹏 饰）。同时，本片女主人公周小凤（张燕妮 饰）也有一把锁。主创对这把锁的处理则比较隐蔽。它是随着人物的动作和台词出现的次要信息，却暗藏着比大锁更沉重的谜团。



其次，影片的女主周小凤曾经说过一段包含“锁”的台词。这时“锁”以人类文明的标志——语言来抽象呈现。由于人类已经非常习惯于用听觉来获取信息，所以对这一层的“锁”的理解也基本上毫无障碍。周小凤感慨自己多灾多难的人生经历时，用“锁”进行了一次比喻。能否写好点题的台词，最为考验编剧的功力。就本片而言，编剧王海宁用得很自然、很简练，对观众起到了很好的引导作用。本来观众会觉得本片的核心人物是余存良，可是当周小凤说出那段台词后，观众的注意力便会被她带走。后边的剧情也水到渠成地落在了周小凤身上。



最后，影片的“心锁”主题在剧情的推进中越来越明显。观众深刻地体会到不仅周小凤心里有把锁，余存良心里也有把锁，甚至观众会审视自己的心里是不是也有把锁。“心锁”是比台词更抽象、更精神层面、更象征意义的概念。如果影片直接抛给大家这个概念，大部分人也就只能理解个一二；而经过编剧的故事讲述、导演的镜头编排、演员的倾力表演，大部分人已经可以对其理解个七七八八了。这正是电影的功能和价值所在。影片结束，观众回味整个影片的讲述，感受到的是一段寻找钥匙，打开“心锁”的过程。



另外一件不能不提的事，是本片不仅在主题探讨上做得非常深刻，而且对类型片的技法借鉴也相当娴熟。虽然《锁》的故事和人物上颇有文艺片的底子，但画面构图、灯光调度、剪辑节奏、气氛营造，都很有惊悚片和悬疑片的效果。也就是说，《锁》看着一点儿都不闷，而且观众很容易带着一脑袋疑问追到底。前段时间有这种观影体验的国产片是《找到你》，票房表现相当黑马。以此来看，《锁》也很有可能继承这股势头，再现黑马之姿呦。