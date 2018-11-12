双十一走过了10年光阴，作为一个潮人小编，每年都会提前为全家的购物清单忙活许久，其实说来惭愧，过去抱着省钱的初衷和思考，一宿熬夜血拼过后，抢到了惦念多日的手办模型，老婆又淘到了许多漂亮衣服，孩子有了新的电动玩具，甚至我家宠物也有了新品狗粮，而不会网淘的父母总是我最容易忽视的人。后来，开始意识到该问问父母想要点什么，父母总是摇摇头，说我们没什么缺的，你们买自己的就行了，心里泛起一阵酸楚。



不知何时，父母对我们开始藏起了心事。

也不知何时，我们也开始懒于嘘寒问暖。

你是否也曾一次次在心底试问过自己：

我有多久没有陪父母散心了?

我有多久没有跟父母聊天了?

我有多久没有陪父母吃饭了?

我有多久没有带父母旅行了？

我有多久没有给父母买礼物了？

从小到大对你无微不至的爱护，为你添衣加饭，送你上学接你下课，永远不会忘记你的生日，无时无刻不在牵挂着你的父母，到头来却似乎仍被隔绝在网络社会之外，他们只能无奈的叹一声，我们老了，你们年轻人的东西，我们可能真的不懂了，小编又是一阵酸苦上心头。

每逢过年，父母都会给你准备一套漂亮的新衣，可你呢？有没有想过为父母准备过新衣？

曾经每一个春节，父母都会给我们准备新年礼物。

未来每一个双十一就该是我们回馈给父母礼物的时候。

你陪我长大，我陪你变老！



小编想到了妈妈常年的颈椎病，爸爸老化的牙齿，妈妈冬天睡觉脚不暖，爸爸爱喝一口茶，于是今年的购物清单里给父母的礼物价值占到了70%，小编特别想一次性表达自己的深深亏欠和曾经的不懂事。







恰逢江苏卫视《最美的时光》发起了一个寻找最美“孝顺锦鲤”活动，为你的孝顺买单火爆微博！众多又有爱又有才华的网友在评论里贴出了自己的“孝心”清单，特别是一些贴心的礼物，表达着自己的拳拳孝心。



手机，按摩椅、乳胶枕等，从用品到保健物品，这些为长辈量身定做的各类礼物，暖入人心，饱含着情感、内涵和关爱，为每一个在双十一为父母一掷千金的好儿女喝彩。



微博评论里这份长长的列表，贴的远不是一种实力炫耀，而是一份体贴暖心的感动，因为你父母曾经给予过你最无私的爱，是你任何物质都难以回报的！

小编的父母一直是节省的代表，至今用着十年前的洗衣机，坏了首先想到的是修理而不是购买，如今科技在进步，每个人也都有独立的需求，现在我们更愿意与你们分享当下好的生活方式，并给予你们独立的空间。这不是一种金钱的浪费，而是给予你们一种可以支配生活的快乐。

想到了那个魔性的段子，“钱不是没了，是换了一种方式陪在你的身边”。

而《最美的时光》的活动所能给予的，是对“百善孝为先”的传统歌颂。



几年前，一张纽约街头的父子背影照在网络上刷屏。图中爸爸的头发和衬衫都被雨淋湿了，但他依然将唯一的伞遮在儿子头上。后来有媒体采访到了当事人，他说希望在儿子十岁前自己能当他的榜样，十岁后则成为朋友。

岁月匆匆走过，当时光老人收起自己当的卷轴时，才发现那些珍贵的时间都去哪儿了，要知道“树欲静而风不止，子欲孝而亲不在”，趁现在赶快为自己的父母倒一杯茶，洗一次脚，还来得及，不要等到失去了才后悔，那也于事无补。

别让对时间的相对无言，变成对亲人的撕心送别！

今年双11我就get到了当下年轻朋友的尽孝新时尚，又可以省钱又可以表表孝心，何乐而不为，年轻人不再只是为自己疯狂，购物车涵盖全家需求，被这些送给父母的礼物暖到了，还有什么比这更值得一个大写加粗的“赞”？

最同甘共苦的礼物-游戏机







评论里一哥们，说双11送老爸一台游戏机，我好奇地问为什么，他说童年都是爸爸陪着他闯过了一关又一关，看着他再玩魂斗罗、冒险岛，我就特别感慨年少的时光，有严厉更有温情，是血缘里的父子也是游戏中的搭档，这种感觉让我想到了一部叫《父子雄兵》的电影，还有什么比并肩作战更能诠释父子之间这种微妙的情感维系。

最搞笑的礼物-最佳爸爸证







再来看看这份礼物，相信会让爸爸笑到昏过去，爸爸一生拿“证”无数，什么结婚证、房产证、工作证等，相信这个最不正经的证书却是最搞笑最催泪的，我们的一生从出生证开始，到火化证结束，父亲陪着我们一路狂奔，经年岁月里，都是他伟岸的挺拔身影，为我们遮风挡雨，这份荣誉是对他养育之恩最大的肯定和感谢。

最感人的礼物-父母画册











陪伴，是最长情的告白，死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。是对爱情最高的诠释， 幸福就是平淡相守、幸福就是会心微笑。幸福就是关心柴米油盐。这不，某位朋友送父母的一份家庭定制画册，将那些岁月之中散落的影像记忆装订成册，是送给爸妈一生最好的记忆，妈妈的付出，爸爸铭记心底；爸爸的呵护，妈妈感受最深；相濡以沫几十载，我为爸妈来圆梦！每一页翻过的，是对远久回忆的一种亲近，父母的青春也曾惊艳岁月，温柔时光！



江苏卫视即将播出的《最美的时光》，已不仅仅是一档单纯的呼唤亲情孝道回归的节目，而是依靠明星的影响，通过“星素结合”的模式，去剖析每个明星家庭的普通侧面，将亲情建立在真实的关系和性格基础上，通过这些可共鸣共振的生活细节，来审视我们普通家庭中的人情关系，这是一档适合全家人一起观看一起讨论的良心综艺，或许，我们真的该将生活节奏慢下来，好好陪陪自己的父母了！