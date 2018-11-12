网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 “剁手节”get新时尚，请把这份“孝心礼包”加入人生购物车

满囤儿 发布于：

双十一走过了10年光阴，作为一个潮人小编，每年都会提前为全家的购物清单忙活许久，其实说来惭愧，过去抱着省钱的初衷和思考，一宿熬夜血拼过后，抢到了惦念多日的手办模型，老婆又淘到了许多漂亮衣服，孩子有了新的电动玩具，甚至我家宠物也有了新品狗粮，而不会网淘的父母总是我最容易忽视的人。后来，开始意识到该问问父母想要点什么，父母总是摇摇头，说我们没什么缺的，你们买自己的就行了，心里泛起一阵酸楚。

不知何时，父母对我们开始藏起了心事。

也不知何时，我们也开始懒于嘘寒问暖。

你是否也曾一次次在心底试问过自己：

我有多久没有陪父母散心了?

我有多久没有跟父母聊天了?

我有多久没有陪父母吃饭了?

我有多久没有带父母旅行了？

我有多久没有给父母买礼物了？

从小到大对你无微不至的爱护，为你添衣加饭，送你上学接你下课，永远不会忘记你的生日，无时无刻不在牵挂着你的父母，到头来却似乎仍被隔绝在网络社会之外，他们只能无奈的叹一声，我们老了，你们年轻人的东西，我们可能真的不懂了，小编又是一阵酸苦上心头。

每逢过年，父母都会给你准备一套漂亮的新衣，可你呢？有没有想过为父母准备过新衣？

曾经每一个春节，父母都会给我们准备新年礼物。

未来每一个双十一就该是我们回馈给父母礼物的时候。

你陪我长大，我陪你变老！

小编想到了妈妈常年的颈椎病，爸爸老化的牙齿，妈妈冬天睡觉脚不暖，爸爸爱喝一口茶，于是今年的购物清单里给父母的礼物价值占到了70%，小编特别想一次性表达自己的深深亏欠和曾经的不懂事。


恰逢江苏卫视最美的时光》发起了一个寻找最美“孝顺锦鲤”活动，为你的孝顺买单火爆微博！众多又有爱又有才华的网友在评论里贴出了自己的“孝心”清单，特别是一些贴心的礼物，表达着自己的拳拳孝心。

手机，按摩椅、乳胶枕等，从用品到保健物品，这些为长辈量身定做的各类礼物，暖入人心，饱含着情感、内涵和关爱，为每一个在双十一为父母一掷千金的好儿女喝彩。

微博评论里这份长长的列表，贴的远不是一种实力炫耀，而是一份体贴暖心的感动，因为你父母曾经给予过你最无私的爱，是你任何物质都难以回报的！

小编的父母一直是节省的代表，至今用着十年前的洗衣机，坏了首先想到的是修理而不是购买，如今科技在进步，每个人也都有独立的需求，现在我们更愿意与你们分享当下好的生活方式，并给予你们独立的空间。这不是一种金钱的浪费，而是给予你们一种可以支配生活的快乐。

想到了那个魔性的段子，“钱不是没了，是换了一种方式陪在你的身边”。

而《最美的时光》的活动所能给予的，是对“百善孝为先”的传统歌颂。

几年前，一张纽约街头的父子背影照在网络上刷屏。图中爸爸的头发和衬衫都被雨淋湿了，但他依然将唯一的伞遮在儿子头上。后来有媒体采访到了当事人，他说希望在儿子十岁前自己能当他的榜样，十岁后则成为朋友。

岁月匆匆走过，当时光老人收起自己当的卷轴时，才发现那些珍贵的时间都去哪儿了，要知道“树欲静而风不止，子欲孝而亲不在”，趁现在赶快为自己的父母倒一杯茶，洗一次脚，还来得及，不要等到失去了才后悔，那也于事无补。

别让对时间的相对无言，变成对亲人的撕心送别！

今年双11我就get到了当下年轻朋友的尽孝新时尚，又可以省钱又可以表表孝心，何乐而不为，年轻人不再只是为自己疯狂，购物车涵盖全家需求，被这些送给父母的礼物暖到了，还有什么比这更值得一个大写加粗的“赞”？

最同甘共苦的礼物-游戏机


评论里一哥们，说双11送老爸一台游戏机，我好奇地问为什么，他说童年都是爸爸陪着他闯过了一关又一关，看着他再玩魂斗罗、冒险岛，我就特别感慨年少的时光，有严厉更有温情，是血缘里的父子也是游戏中的搭档，这种感觉让我想到了一部叫《父子雄兵》的电影，还有什么比并肩作战更能诠释父子之间这种微妙的情感维系。

最搞笑的礼物-最佳爸爸证


再来看看这份礼物，相信会让爸爸笑到昏过去，爸爸一生拿“证”无数，什么结婚证、房产证、工作证等，相信这个最不正经的证书却是最搞笑最催泪的，我们的一生从出生证开始，到火化证结束，父亲陪着我们一路狂奔，经年岁月里，都是他伟岸的挺拔身影，为我们遮风挡雨，这份荣誉是对他养育之恩最大的肯定和感谢。

最感人的礼物-父母画册



陪伴，是最长情的告白，死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。是对爱情最高的诠释， 幸福就是平淡相守、幸福就是会心微笑。幸福就是关心柴米油盐。这不，某位朋友送父母的一份家庭定制画册，将那些岁月之中散落的影像记忆装订成册，是送给爸妈一生最好的记忆，妈妈的付出，爸爸铭记心底；爸爸的呵护，妈妈感受最深；相濡以沫几十载，我为爸妈来圆梦！每一页翻过的，是对远久回忆的一种亲近，父母的青春也曾惊艳岁月，温柔时光！

江苏卫视即将播出的《最美的时光》，已不仅仅是一档单纯的呼唤亲情孝道回归的节目，而是依靠明星的影响，通过“星素结合”的模式，去剖析每个明星家庭的普通侧面，将亲情建立在真实的关系和性格基础上，通过这些可共鸣共振的生活细节，来审视我们普通家庭中的人情关系，这是一档适合全家人一起观看一起讨论的良心综艺，或许，我们真的该将生活节奏慢下来，好好陪陪自己的父母了！

 

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《锁》：一个字化成的三重悬念 >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 35岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1596)

娱评(51)

剧评(131)

话题(14)

行业(15)

书评(3)

专访(8)

影人(156)

盘点(34)

影评(995)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 剧场版 翻拍 传记片 励志片 警匪片 灾难片 漫画改编 恐怖片 文艺片 历史片 纪录片
更多 >>