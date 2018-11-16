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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《神奇动物2》3D赞口碑爆 万达电影打造魔法盛宴

满囤儿 发布于：

时隔2年，由美国华纳兄弟影片公司出品并发行，JK罗琳担任编剧，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森约翰尼·德普等主演的好莱坞魔幻大片《神奇动物：格林德沃之罪》将于11月16日正式登陆国内院线。作为万达电影百日观影节系列媒体场活动，北京万达影城CBD店IMAX影厅于15日盛大举办了极具魔法特色的超前点映。现场不仅精心营造奇幻魔法氛围，更准备了“魔法大礼包”，到场嘉宾、媒体、影迷们手拿魔杖、身穿魔法袍，打开魔法世界的大门，共赴奇妙魔幻之旅。

神奇动物系列再度来袭 全面升级打造魔法奇观

2016年底《神奇动物在哪里》首部作品便横扫全球票房8.14亿美元，烂番茄新鲜度曾一度跃至100%，更荣获第89届奥斯卡金像奖最佳服装设计、第43届人民选择奖最受喜爱年终大片、第70届英国电影学院奖最佳艺术设计等殊荣。

本次续作中升级的冒险故事与强大阵容再掀魔法狂潮！由约翰尼·德普出演的超级大反派——黑魔法师格林德沃妄图实现由纯血统魔法师控制世界的阴谋。而约翰尼·德普更在特辑中揭示格林德沃的野心来源：“格林德沃企图操纵世界，这对世人来说是个极大的威胁，他深信推动世界进步的唯一方式就是控制所有人。”为了对抗黑魔法，邓布利多在影片中的亮相，必将掀起一波“回忆杀”。此外，诸多《哈利•波特》元素再现银幕，也定会勾起影迷们的无限情怀。

影片通过全面升级的史诗级特效打造出全新的魔法盛景。其中不仅保留了前作中深受观众喜爱的嗅嗅、护树罗锅等萌系动物，中国神兽驺吾、马形水怪等拥有强大技能的全新动物更相继惊喜出镜，在IMAX超大银幕的加持下展现着生动非凡的魅力。各种精挑细选的场景以IMAX“跃幕”效果呈现，仿佛冲破“画框”来到观众眼前。恢弘的魔法动作场面、充满想象力的魔幻场景一一毕现，新一轮的魔法热潮即将掀起。

百日观影节持续升温 万达电影开启岁末观影狂潮

作为万达电影连续4年打造的品牌IP活动，百日观影节早已成为影迷翘首以盼的年终狂欢盛宴。作为系列主题活动之一，此次《神奇动物：格林德沃之罪》超前点映活动赢得现场媒体和影迷的一直好评。有影迷激动的说：“一直都对奇幻的魔法世界所着迷，如今终于盼来了第二部，没想到不仅盼来了德普，还盼来了邓布利多！非常开心能在百日观影节期间透过万达IMAX提前领略到这番光怪陆离的奇幻世界。一定要趁着万达电影推出的丰厚优惠活动再刷一遍！”

在百日观影节活动期间，《无敌破坏王：大闹互联网》、《海王》等备受期待的大片系数上映，全国万达影城及万达电影APP还将持续释放多重惊喜。观众购买IMAX早场票（11点前开场）可享特惠观影，还有“IMAX海量红包雨”、 “IMAX惊喜升舱”等活动应接不暇。全国影迷可关注万达电影APP及官方微博、微信、小程序抢购享受更多专属福利。

这个冬季，在万达电影百日观影节看多种制式大片、享多重优惠好礼，感受岁末观影狂欢的奇趣魅力！

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标签：
魔幻片
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