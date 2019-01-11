文/满囤儿

现在的人为了增加社交沟通能力，掌握些以星座为代表的命理学是十分必要的。不过有些人用星座命理学来替自己做决定，就显得有些过了。毕竟，命理学其实是一种统计学，无论是老一辈人所信的生肖、五行，还是小一辈人所信的星座、血型，都是一种统计学。其有效的范围均是通过大数量的统计归纳，来进行大概率的预测。而“真爱”这个东西，大家都知道是个小概率的珍惜物。于是，真爱可以很轻松地战胜统计命理学。今年情人节档期就要上映一部讲述真爱战胜统计命理学的浪漫爱情喜剧《五十米之恋》。不服的命理迷们，可以看后反驳。





本片女主人公是一位敢于在事业上硬刚“X二代”的记者，名叫余美仁（谢楠 饰）。性格上争强好胜、业务上自视甚高的余美仁，自然不是那种大事小事都要用命理学算过再说的人。她身上有一种特别独立的个性，使得她具备超脱统计学的可能。那她是怎么和命理学搭上了关系呢？原来，她有个好闺蜜，是那种小学就认识的发小型闺蜜。这位闺蜜程昉（仇佩佩 饰）是在淘宝直播上小有名气的占星师，可谓从小学就沉迷于命理学的骨灰粉。



余美仁一开始是不信程昉那一套说法滴，只不过可以容忍她罢了。然而，当余美仁被特派到某小镇工作后，她亲身经历了统计命理学中所预测出的大概率事件。这个事件很符合影片浪漫爱情题材的气质——新偶遇的已经长成帅哥的老同学李十全（方力申 饰）因为星座命理上与余美仁“相克”，所以两人的直线距离不能小于50米。一旦两人离得过近，“被克”的余美仁就会遭遇各种匪夷所思的飞来横祸。其实余美仁得出的这个结论并非闺蜜计算推演出来的，而是她自己对大量倒霉事件进行统计分析后得出哒。命理学被统计学这么一扶正，看上去还真那么像回事。



李十全显然也是个不会信命理学的唯物主义好青年，但他出于对余美仁的尊敬和爱慕，很好地配合着她。于是，两位颇符合郎才女貌的年轻人，不得不时时刻刻保持距离。这个硬性约定，和很多浪漫爱情喜剧里的各种奇葩约定一样，让两人间的故事变得新鲜有趣。很多生活和工作中的细节，都因为这个约定而充满了变数。



爱情是什么？爱情就是一对男女所独有的秘密。这些独有于两人的秘密，会催化出情感上的化学反应，擦出爱的火花。50米的约定，恰恰成为了余美仁和李十全两人独有的秘密。这种演变成独有秘密的约定，自然会慢慢酝酿，酝酿出浓浓的、醇醇的真爱。当化学反应已经生成了真爱，那作为副反应的出糗、倒霉、做蠢事，就都变得不值一提。命理学是统计学得出的大概率，真爱是小概率事件的扩大化。由《五十米之恋》的故事我们可以清楚地看到，越是违反大概率的小概率，反而越有可能是最让人迷醉哒。真爱可以战胜统计命理学，得证！

