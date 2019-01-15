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编辑 | 删除 《森林奇缘》既能治公主病又能圆骑士梦

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

虽然现在放开二胎了，可是有了兄弟姐妹的孩子们看起来依然有不少独生子常有的问题。在一定经济环境和文化氛围下成长起来的小孩，就会显出很多天然的共同点。比如在中国，小女孩多多少少都有公主病，而小男孩则几乎九成九做过骑士（英雄）梦。好的动画片，就是能基于这种共同点来编写故事和塑造人物，从而让儿童观众看有所得。1月18日，当家长的可以关注一部新上映的动画片《森林奇缘》。这部动画片既能治一下小女孩的公主病，又能圆一下小男孩的骑士梦。无论你家孩子性别是啥，都会有所得哈。


和迪士尼的很多电影一样，《森林奇缘》的女主人公也是一位公主。这位红发碧眼的米拉公主不仅颜值满分，而且性格上很贴近于现代小花。就是杨紫啊、关晓彤啊、宋祖儿啊这种人气小花经常在电视剧里演的那种小花。在囤儿看来，这位公主是有典型公主病的。毕竟人家是正儿八百，从未踏出城堡的公主啊。与之相对的男主人公则是一位典型的做着骑士梦的少年。这个名叫鲁斯兰的少年可不是单纯地做白日梦。他拥有除了骑士身份之外的一切骑士品质。主创特意给他设计了戏剧演员这样一个很有表现力的身份，让他有了诸如鹿晗、蔡徐坤等完美偶像的色彩。

一个是有着尊贵身份却向往普通人充满变数的生活，一个是有着普通人身份却向往尊贵的骑士荣耀，《森林奇缘》里的两位主人公看起来理想上似乎有着很大的矛盾。“普通人”三个字，究竟意味着什么？这可能不是儿童观众所能理解的，但陪伴而来的家长却不可能不去思考。没有溜出城堡的米拉公主，永远也想不到城堡外的生活危险到什么程度。当他面对危险的时候，甚至一度慌了神。她甚至连最基本的安全意识和求生手段都木有，眼看就要在体验普通人生活的色彩之前就黑屏谢幕啦。经历过这一次险境，小女孩们应该和米拉一样，立即意识到不能让自己的公主病乱发作。

米拉常识上的缺乏给了鲁斯兰“扮演”骑士的机会。鲁斯兰还以为自己这次要圆梦了。然而，这种建立在谎言上的圆梦，怎么可能是真正的圆梦呢？随着故事的发展，家长可以有效地对子女进行引导，让他们自己去思考两位主人公的真正魅力在哪里。孩子们喜欢米拉和鲁斯兰，绝不能仅仅因为他们好看，也不能仅仅因为他们的真公主与假骑士身份，而是随后在与邪恶巫师对抗时，两人找到了真正的自我。

于是家长和孩子们会发现，治公主病和圆骑士梦其实是殊途同归的，都是一场寻找自我成长的探险。普通人的生活既不比公主的生活多彩，也不比世袭骑士的生活低贱。普通人的生活最大的特质是real。这种真实、真诚、真切，能够让人更准确地了解自我并得到成长。米拉克服了自己的傲娇，鲁斯兰也找到了自己的勇气。浪漫的幸福从此扎根在了real的土壤里。说《森林奇缘》是本少男少女的成长教科书，似乎并不为过呢。

森林奇缘 The Stolen Princess(2018)

7 .4

森林奇缘(2018)

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