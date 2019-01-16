文/满囤儿

伟大的六学创始人章老师曾告诫我们，想过好人生就得“苦练七十二变，笑对八十一难”。在囤儿看来，能对生活之苦永远笑对，那绝对是心态修炼的最高境界，甚至需要和詹姆斯的篮球天赋一样百年一遇的天生耐心。广大天天念叨鸡汤的后天修炼者，能笑对十几难就很不错了。迄今为止，囤儿在银幕上见过的心态最好、性格最好，最有耐心的角色，非《家和万事惊》中吴镇宇饰演的卢伟文莫属。他生活中的苦难，很多都比囤儿经历过的要沉痛数倍，可他始终都能保持笑对。因此，当这个已经笑对人生八十难的中年男人最后被逼至崩溃的时候，囤儿感觉老伤心啦。





《家和万事惊》改编自张达明的舞台剧。原剧曾荣获香港演艺发展局杰出创作剧本大奖冠军，并被香港中文大学选定为通识教育系香港舞台剧研究相关科目之必读剧本。张达明也出任了这次电影改编的编剧，将近几年新的生活经历和独特思考加入进来。影片有一个非常范例级的故事，值得所有想从事影视行业的人学习。内地很多人分不清过程和故事的区别。好多电影其实只是拍了一个具有类型元素的过程，而并非讲了一个完整的故事。如何让自己的电影具备完整的故事，看看本片就知道了。

一般来讲，电影的前十几二十分钟是建置部分，需要把故事发生前的背景交待清楚。《家和万事惊》的建置部分就快速且条理清楚。我们能迅速地把握故事的背景——时间：现代、地点：香港、人物：卢伟文一家五口、起因：能够看到美妙海景的窗户被一个巨大的广告牌遮挡。当我们综合了时间、地点和人物后，立即就会发觉故事的起因有多么严重——卢伟文一家因为房贷压力生活得十分窘迫，家庭内部因此矛盾重重抱怨连连，在窗口看海景是他们平复烦躁情绪的唯一手段。看，当故事的背景被建置清晰后，故事的起因一抛出来，就已经张力十足了。

故事要由人物来推动。卢伟文就是这种能推动故事的好人物。卢伟文虽然性格上超凡脱俗的好，耐心胜过了90%的人，但他的行为却有着90%的代表性。为了让父亲、妻子、儿女过上稳定的生活，他咬牙贷款买房，然后就踏上了继续咬牙几十年来还房贷的路。这基本上是每个有承担的中年男人都会做的选择。而且他已经做到能够笑对随之而来的一切压力和困难，甚至是不满和指责。就算他们家争吵不断，可人们都能看得出来，他们有着基于天伦的幸福。

好故事的张力就在于用最轻的一根稻草去压垮最强壮的骆驼。卢伟文一瞬间就意识到了，窗外的那块广告牌就是那根可以压垮自己的稻草。于是，本来什么事都息事宁人的卢伟文，这次竟然主动吹响冲锋号，想尽一切办法、做出一切努力要把这根扎在心中的刺拔掉。卢伟文VS广告牌，一对激烈的对抗关系贯穿了影片，紧张、跌宕，既趣味横生又讽刺深刻。减压喜剧里的情感共鸣，《家和万事惊》保质保量地给了个够。真是好戏不怕晚，就怕你不看。

