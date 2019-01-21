2019年的春节档势破如竹，前有狼后有虎，中间还有个韩寒。如果说开年市场百花齐放不好预测的话，非也非也。有韩寒在，首选已经稳了。

目前透过预售情况已经能摸索出个大概了。往年的春节档韩寒的电影曾参与过一次。2017年，韩寒带着他的第二部电影作品《乘风破浪》进入春节档，当时也是强手对垒，有趣的是，电影最后真的如片名一般“乘风破浪“。某种意义上，韩寒的作品一直都是保质保量地完成。既有口碑又带票房，说到底，这始终是一个内容为王的时代。

韩寒的最新电影《飞驰人生》讲述了曾经在赛车界叱咤风云、如今却只能经营炒饭大排档的赛车手张驰（沈腾饰）决定重返车坛挑战年轻一代的天才。然而没钱没车没队友，甚至驾照都得重新考，这场笑料百出不断被打脸的复出之路，还有更多哭笑不得的窘境在等待着这位过气车神……

这样一个故事集合喜剧和赛车元素，放大了韩寒作为导演的才华不说，在热血燃的赛车戏份上，韩寒也是优于他人。这是他擅长的拿手好戏，电影开启预售后持续领跑预售票房榜，不少观众扬言春节档的片单很长，但首选是韩寒。原因很简单，好的内容必定引起共鸣，看韩寒的电影不会错。



这部电影够欢乐

喜剧的过度开发让观众的笑点年年被提高，好不好笑或者说能否自然地剔除搞笑的反作用力很关键。《飞驰人生》依旧包裹寒式喜剧的外壳，但不一样的是，这次还加上了沈腾的正向作用力。韩寒电影里的沈腾不需要刻意找段子，因为他就是段子“本人”，一句台词一个动作足以笑上一天。沈腾扮演的张驰就像许许多多当下无法与自己和解的中年人一样，从这样的人物上挖掘喜感再合适不过， 因为他有偏执，他足够代表这一类人，或者说如今的许多人。韩寒很懂得运用细节处的喜感，当别人忙着“拿来主义”的时候，他已经开始圈粉了。

这部电影够抓马

此外，这部电影的戏外看点难得有那么多宝要开发。除了沈腾外，电影还找来了黄景瑜、尹正、张本煜、尹昉、田雨、腾格尔、赵文瑄、刘帅良。戏外的沈腾、黄景瑜又是另外一番样子，你见过放飞自我的黄景瑜吗？你见过敢diss导演自恋的沈腾吗？《飞驰人生》带来的就是集结各种意外下的他们。在松弛有度的状态下，导演捕捉到了很多关于演员的细节，这些同样具备喜剧的感染力，从一开始就注定《飞驰人生》会抓住我们的眼球。

除了视觉上的笑点，听觉上也别有一番享受。韩寒找来网友阿信“面基“，二人一同合作了电影主题曲《一半人生》，韩寒作词，阿信负责作曲和演唱，这首歌非常抓人。一部喜剧片很好的抓住了当下人的生活状态加以笑料调配外，音乐同样可以引起巨大的共鸣，《一半人生》很好听，只因为它是唱歌大家的歌，新一轮的青春回忆将再度打响。

这部电影够全能

韩寒电影，是铁打的车元素，流水的笑点席。试问30秒就能笑疯你是什么体验，《飞驰人生》中可以寻得标准答案。先导预告中，韩寒的巧妙结合，让沈腾的台词“灭他爸去”“不笑自喜”。而最新的技校特辑中，沈腾开启“小灶”。这里不是讲述他为了诠释角色所付出的艰辛，而是真的搞上学厨之路，《飞驰人生》的喜感就在于它不只是说说而已，每一个点都与故事有相连之处，当被展示出来的时候，你不惊讶但是会感叹他如何想到的。

这里不得不佩服导演韩寒，看了他的电影，才是真的想放飞笑。笑的另一个作用是解压，《飞驰人生》的电影主题曲以“暖”解压，主创则以“形”解压，看沈腾、黄景瑜和尹正在快本节目上的放飞程度就可以了解到这出喜剧的厉害之处，无形中就将欢笑带给观众，解压不是一句空口号，看《飞驰人生》和有关于它的每一帧就是在享受解压的过程。同时，电影自带的赛车元素也将燃和热血推向一个制高点。《乘风破浪》里韩寒小试赛车牛刀，这次索性把故事背景和赛车强强捆绑，视觉上除了好笑燃也是应有尽有。

所以才说，《飞驰人生》具备一切对的因素，在春节档先看它，准错不了。如果你还没被节目里沈腾和黄景瑜笑死，那么你一定会为《飞驰人生》这部电影大笑特笑。

