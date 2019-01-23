文/满囤儿

所谓“活到老学到老”，说的其实是人一生里眼界可无限扩展。一个人眼界的宽窄，会直接体现在他/她的言谈、工作、生活、创作中，于是也就很大程度地决定了他/她的人格魅力，算得上是极其重要了。而说到开阔眼界的途径，囤儿就不自觉地想到一句老话：“耳听为虚、眼见为实。”现在很多人都喜欢把听来的东西不假思索地去相信，很容易变成传谣和复读机。优酷近期上线的纪实真人秀《岳野支路》就做出了利用眼见为实来开阔眼界的好示范。

《岳野支路》承袭了著名环球旅行者谷岳以往节目中所塑造的“真实体验”标签。目前上线的第一季共12集，主题为“非去不可，风行非洲”，力求通过多种视角去真实展现多元化的非洲大陆风貌与人文感官。非洲，对于大多数人而言，基本上是地球上最神秘最陌生的地方了。像囤儿这种没有驾照，开不了风行T5的人来说，怕是一辈子都不会去非洲深入游了。那么囤儿对非洲的眼界，要么听些传闻，要么跟随谷岳的摄像机去看。前者听了也就听了，后者看了可不会只停留在看了。

当我们用眼睛看到实际画面的时候，我们通常会调动自己的人生阅历去认识它。比如第一集谷岳他们下笼子在海水里与大白鲨近距离接触的时候，囤儿立即就想起了曾经看过的一部电影——《鲨海》。那是戏剧带动的视觉，这是客观记录的视觉，交织出了对海洋、鲨鱼、与危险共舞的诸多感触。“眼见为实”不仅仅是说《岳野支路》里的画面都是实拍，没有经过彩排、设计和特效修改，更指的是选题实、拍摄实、体验实。

很多事情，当你站在的角度不同，看到的也不一样。比如第四集讲到了阻止犀牛盗猎问题。以前我们对这个问题基本上只有听说——听舆论所说。主流舆论只提供了一个角度，那就是必须、一定、只能禁止犀牛角贸易。舆论的传播者和接收者都下意识地认为这是阻止犀牛盗猎的唯一方法。只有当谷岳走进非洲，看到了私人犀牛养殖场并采访到了其主人，才对阻止犀牛盗猎这件事提出了新的角度。那么，你会站在哪个角度来看待犀牛角贸易的禁与不禁呢？显然，当你开始思考这个问题，你就不再是一部复读机了。

随后几集里，谷岳带观众探访了许多非洲的土著部落。这些画面资料的一个重要价值在于，可以让观众参照着去了解人类的文明史。中国虽然号称有5000年历史，但以前的文明都只存在于史料中，没人亲眼见。而史料可不一定100%准确。埃及的金字塔和相关历史，前不久不就被欧洲的某些学者给质疑为全盘伪造了么？那么钻木取火、采集野果、木弓狩猎这些人类文明发展史中早已消失千年的东西，去哪里亲眼见证呢？《岳野支路》第七集便给出了答案。同样还有第十集里，莫西族和哈马族所保留下来的风俗和仪式，也同样有助于我们去理解某些书籍里的文字。

很多人认为旅游了、拍照了、晒朋友圈了，就值了。可如果你不能对所见之物进行思考和认知，那不就只是从复读机升级成了照相机吗？因此说，《岳野支路》不仅让观众见了很多未见、难见的风景事物人，更让观众通过这些眼见为实大大开阔了眼界啊。

