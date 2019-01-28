文/满囤儿

自从快手抖音微视这些短视频社交平台普及开来后，用手机拍摄短视频这样一种行为就越来越偏向于分享和娱乐功能。其实作为八大艺术之一，电影一直是短片和长片共存的。而且越是短片，导演在其中倾注的艺术理念往往越极致越个人越实验。于是，当手机的拍摄规格高到足以呈现电影人脑中的画面时，手机拍摄电影短片，也就成了一个可以体现艺术造诣的东西。之前，韩国名导朴赞郁用iPhone4拍摄了短片《波澜万丈》，还拿下了柏林电影节短片单元的金熊；近日，内地名导贾樟柯用iPhone XS拍摄了短片《一个桶》，让我们见识了精细描绘的亲情之暖。





《一个桶》真的很接近于短视频，因为相较于电影短片通常的30分钟左右，本片的片长竟然只有6分钟。可就在这短短的6分钟里，贾导用了很多娴熟的电影技法，营造了一个充满张力的故事，提炼了一个充满人情味的主题。

影片的开始场景很普通，就是一个在老家过完年的年轻人准备返回工作的城市了。此时观众发现，除了常规的背包和旅行箱之外，老母亲还给儿子准备了一个大桶，并用胶带非常认真地将桶封好。此时我们就已经可以看出贾导在细节处理上的艺术造诣。首先，这个桶在视觉上极其单调普通，造型上最为常见、颜色上就是个白。正是这种视觉上的极简，让这个桶有了很强烈的象征意味。不同的观众看到这样一个极简符号，都能延伸联想出自己回城时母亲硬塞给自己的那些造型颜色各异的附加行李。

其次，母亲用胶带封口的时候，封得非常对称。这让桶盖在视觉上有了一点点儿仪式感，也大大增加了桶内所装物品的神秘感。这个“封条”伴随着后边一系列的乘船、坐车等场景，仪式感逐渐增加。贾导更是设计了一个“意外”，在剧情上起到“转”的作用之余，让这个封条在镜头中好好地彰显了一把焦点地位。当气氛、情绪和仪式感都积淀到最高的时候，儿子终于撕开了胶带封条，取出了母亲精心准备的东西。观众的心一下就被打到了。

另外，虽然《一个桶》是用手机拍摄的，但本片依然利用了许多景深、景别、慢镜等电影语言。这其实是很有示范意义的。现在以iPhone XS为代表的智能手机基本上都有景深、景别、慢镜头的功能，很值得普通用户去开发和运用。在用之前，不妨仔细看看本片，并对照一下贾樟柯在制作特辑中关于景深和慢镜的阐释。电影的艺术造诣，就是看你如何把你爱的事物拍成画面中的视觉焦点，以及捕捉微小中所蕴含的伟大。手机拍摄短视频，用心去做，也是可以讲究一下艺术造诣哒。

