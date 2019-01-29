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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 有井的地方就有凶灵 有人的地方就有暗斗

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

在中国的神话体系里，不仅海里有海龙王河里有河龙王，甚至一口井里也会有一个宅起来的井龙王。由此可见，古人对井是有着很深的精神敬畏哒。为什么？因为井对于人而言，有可以直观感受到的致命危险。人一旦坠井，九死一生。而且以前毁尸灭迹的手段不多，把尸体扔到井里似乎是蛮常用的一招。于是说白了，有井的地方不一定有龙王，可有井的地方一定会有“凶灵”。即将于2月22日全国院线上映的悬疑惊悚片《古井凶灵》，就很好地为我们展现了中国人对“井”的心理恐惧。



在囤儿的童年印象中，井一般是一个村子共用的。于是囤儿写惊悚片的时候，井符号通常用的是“荒村枯井”。囤儿潜意识中觉得枯井从视觉上就很瘆人。而本片则与囤儿的套路完全不同，选用了一口大户人家独占的井。这口井独属于权尊势重的童家，并深处童家大院内的一个小院子里。这口井从视觉上看并没有什么异样，不仅干净利落而且功能健全，很符合童家钟鸣鼎食的社会地位。可偏偏是这样一口视觉上没有那么瘆人的井，内部却深藏着夺命的秘密。

于是我们再次看到了豪门内部的人之暗斗。没错，什么宫斗、江湖、职场，都源于有人的地方就有暗斗。豪门内部的人之暗斗虽然涉及的人数不如后宫，但惨烈的程度和手段之毒辣都有过之而无不及。这使得宅院里的这口井变成了一个通向人性黑暗面的象征——深不见底，底可藏凶。

外人眼里的童家少爷可谓生在了终点线上的赢家级富二代，不仅继承来的家业一看就达到了土豪级，而且还有三房姨太太。然而童家少爷并不喜欢挥金如土、到处壁咚的总裁气场，而是整天郁郁寡欢地牵挂着死去的真爱。更诡异的是，童家少爷还经常穿上戏装自唱自心碎。乖乖不得了，有过国产惊悚片观影经验的人都知道，这种精神不太正常的人通常都会搞得一群人鸡犬不宁诶。果不其然，就算是有三房姨太太，也没有一个人能逃得过少爷的冷暴力。童家大宅被少爷的相思病笼罩了一大片阴云。

更加要命的是，童家少爷的相思病在《古井凶灵》里并非止于抽象，而是会依托于那口古井而完成具象化。换言之，本来已经死去的人会经由古井返回人间。不管你通过啥渠道回来吧，反正你死了之后又回来的，我们统称为——鬼。不过说到这里大家肯定会恍然大悟，猜到并非古井里爬出的人是鬼，而是这口井本身有鬼。那么，这口井究竟有什么鬼，这一大宅子人又是谁在利用这口井来借鬼杀人呢？观众就得自己去电影里找答案咯。不过囤儿要提个醒，这片子的真相埋得很深，得看到最后一个镜头才能获得100%的拼图哦。

古井凶灵 THE GHOST IN WELL(2019)

7 .4

古井凶灵(2019)

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