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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 你没听错，作品已达三位数的成龙大哥，竟然还能拓宽戏路

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

相信经过2018年诸多票房崩盘的发生，内地影视圈再也不会简单地迷信某个概念必然卖座了——卖座类型有栽的、流量明星有栽的、超级IP有栽的、金牌团队有栽的、特效大片有栽的...... 不过囤儿觉得有一种创作思路，在内地市场依然能吃得开（只不过在专业的门槛上比较高罢了），那就是用解构的方式来重述经典IP或套路。今年春节档里，把解构玩得最妙的当属成龙大哥的新片《神探蒲松龄》，而其解构对象是在华语圈拥有顶级知名度的蒲松龄及其著作《聊斋志异》。

相较于罗贯中施耐庵吴承恩等人，蒲松龄的确是个特别适合做解构的文学家。因为他创作《聊斋志异》的方式本身就带有神秘性。不同于四大名著，《聊斋志异》是短篇小说集，是蒲松龄在民间搜集大量奇闻异事后整理加工而来。《聊斋志异》的写作历时四十余年，占用了蒲松龄大半生。这就给电影人玩解构提供了很大的想象空间。比如本片主创就认为，蒲松龄并不是其笔下人物的创造者，而是“搬运工”。于是，成龙饰演的蒲松龄，与他笔下的聊斋宇宙融合成了一个世界观。好新奇的感觉。

这个解构最妙的地方在于让成龙大哥拓宽了戏路。对，你没听错。主演作品已达三位数的成龙大哥，竟然还能拓宽戏路。我们都很熟悉成龙表演的功夫喜剧，虽然他竭力在动作设计上不落俗套，但一直以来都基于传统武术的套招。这一次蒲松龄被解构成了手拿阴阳判的“捉妖师”，动不动就凌空秀个书法啥的。把功夫喜剧和魔幻特效结合起来，《神探蒲松龄》轻松地打开了新视野。就算你是看过三位数成龙电影的爷爷，还是看过两位数成龙电影的爸爸，还是只看过一位数成龙电影的儿子，都不会对这位长着成龙脸庞的蒲松龄审美疲劳。

中国老百姓其实挺念旧的，这就决定了在内地做电影解构经典远比原创有市场得多。《聊斋志异》里老百姓最熟的篇章是哪个？自然是聂小倩啦~~~于是，《神探蒲松龄》全新的故事就是解构了聂小倩的篇章。此时又涉及到了一个“度”的问题。解构，就是要给观众认可的内核加上一个更贴近审美潮流的外在。解构达人周星驰徐克也不敢乱改孙悟空的斗战本性，对吧？本片在解构的度上拿捏也是相当有经验。“倩女幽魂”的内核在于人与妖之间的爱与牺牲。这一点被很好地保留了下来，而且经过全新编排后，这份爱与牺牲还有了点儿螺旋加剧的意思，在赚取眼泪方面能打90分。

核心没丢，外在的指导思想也得统一。让囤儿感到很放心的是，《神探蒲松龄》新加的外在元素基本上都统一在一个思想下——合家欢。无论是钟楚曦、林柏宏这样漂亮鲜嫩的面孔，还是特效制作的“四小将”展现出的各种萌点，都让影片有条不紊地刺激着视觉和听觉上的愉悦感。家长不用担心少女失踪案会不会血腥暴力，也不用担心妖魔鬼怪的造型会不会吓到孩子。因为本片的解构原则就是要成为春节期间热闹、开心、幸福、浪漫等美好氛围的助推剂。巧手做解构的《神探蒲松龄》，成就了今年春节档妙手而得的超级合家欢。oh yeah~~

神探蒲松龄 The Knight of Shadows: Between Yin and Yang(2019)

6 .7 / 8 .0

神探蒲松龄(2019)

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