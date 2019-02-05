文/满囤儿

从来没有这样的体验，囤儿看完《飞驰人生》后，竟然强烈地感觉这部韩寒自编自导的影片就是为我拍的。这样说显得有些大言不惭，可是囤儿相信看完后有相同体验的人绝不在少数。以前我们讲影片有共鸣，大都是经历类似啊、观点一致啊之类的情感认同，而《飞驰人生》所引发的共鸣，甚至有了一点点排他性。每个人都会觉得这部电影是属于自己的，是触到了内心深处半隐藏区域的。囤儿觉得，这来源于韩寒对电影和赛车的双重敬畏。片中的热血是可以触摸的，片中的燃更是可以留有余温。

去年春节，囤儿的脑内被强制循环播放《粉红色的回忆》；今年春节，囤儿的脑内自然而然地循环播放《奉献》。尤其是在《奉献》占领听觉的同时，视觉上还看到了银幕上“献给所热爱的一切”这句话，整个人都要坐不住了。囤儿的体内有股澎湃的冲动，想要立即去拥抱自己所热爱的事物。囤儿和韩寒此时的共鸣在于，坚持把自己奉献给所热爱的事物的人往往是孤独的。比如囤儿过年回家后依然坚持每天都去练足球，就那么一个人，在空旷旷的大操场上，把教练教过的各项基本功一项项一遍遍地练。那简直是能冰封时间的孤独。于是，当你知道世界上还有和你一样的“傻人”时，感到的是融化冰封的温暖。

这两年我们粉了好多把自己奉献给所热爱的一切的人——粉了些说唱歌手、粉了些街舞小子、粉了些配音演员、粉了些美声男神。我们之所以粉他们，不是因为他们取得了综艺里的胜出，而是因为我们看到他们用日积月累的时间奉献，在热爱的事业上取得了独一无二的艺术成就。《飞驰人生》最深刻的便是韩寒将赛车阐述为艺术。韩寒用自己的生命感知出了赛车的艺术层面，并为此编写故事、塑造人物、强化视觉。韩寒更是点明了把一向事物推向艺术的唯一途径——奉献时间。如果你只是为了赢得比赛，那你从事的只是竞技，而如果你是为了突破自己的极限（片中具象为寻找极限刹车点），经历无数磨砺后让自己抵达更高的境界（片中具象为同一赛道的更短用时），那你热爱的就是艺术。

正是因为自己对赛车的感受足够深切，韩寒这次对主题的把握比前两次都更加牢实。影片的喜剧元素、视觉元素、情感元素等细节，都有了很明确的方向，有了很扎实的根。没有哪个笑点是肤浅的，也没有哪个特效是刻意的，更没有哪个人物关系是做作的。韩寒充分调动起了每一分每一秒，用电影语言讲出了自己对“热爱”这两个字的感悟。《飞驰人生》在人们的观影履历中所占据的，绝不仅仅是喜剧类型和赛车题材目录，而应该是私房片单，属于每一个人的“我”。

