网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 并非大言不惭，韩寒真的为“我”拍了一部电

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

从来没有这样的体验，囤儿看完《飞驰人生》后，竟然强烈地感觉这部韩寒自编自导的影片就是为我拍的。这样说显得有些大言不惭，可是囤儿相信看完后有相同体验的人绝不在少数。以前我们讲影片有共鸣，大都是经历类似啊、观点一致啊之类的情感认同，而《飞驰人生》所引发的共鸣，甚至有了一点点排他性。每个人都会觉得这部电影是属于自己的，是触到了内心深处半隐藏区域的。囤儿觉得，这来源于韩寒对电影和赛车的双重敬畏。片中的热血是可以触摸的，片中的燃更是可以留有余温。

去年春节，囤儿的脑内被强制循环播放《粉红色的回忆》；今年春节，囤儿的脑内自然而然地循环播放《奉献》。尤其是在《奉献》占领听觉的同时，视觉上还看到了银幕上“献给所热爱的一切”这句话，整个人都要坐不住了。囤儿的体内有股澎湃的冲动，想要立即去拥抱自己所热爱的事物。囤儿和韩寒此时的共鸣在于，坚持把自己奉献给所热爱的事物的人往往是孤独的。比如囤儿过年回家后依然坚持每天都去练足球，就那么一个人，在空旷旷的大操场上，把教练教过的各项基本功一项项一遍遍地练。那简直是能冰封时间的孤独。于是，当你知道世界上还有和你一样的“傻人”时，感到的是融化冰封的温暖。

这两年我们粉了好多把自己奉献给所热爱的一切的人——粉了些说唱歌手、粉了些街舞小子、粉了些配音演员、粉了些美声男神。我们之所以粉他们，不是因为他们取得了综艺里的胜出，而是因为我们看到他们用日积月累的时间奉献，在热爱的事业上取得了独一无二的艺术成就。《飞驰人生》最深刻的便是韩寒将赛车阐述为艺术。韩寒用自己的生命感知出了赛车的艺术层面，并为此编写故事、塑造人物、强化视觉。韩寒更是点明了把一向事物推向艺术的唯一途径——奉献时间。如果你只是为了赢得比赛，那你从事的只是竞技，而如果你是为了突破自己的极限（片中具象为寻找极限刹车点），经历无数磨砺后让自己抵达更高的境界（片中具象为同一赛道的更短用时），那你热爱的就是艺术。

正是因为自己对赛车的感受足够深切，韩寒这次对主题的把握比前两次都更加牢实。影片的喜剧元素、视觉元素、情感元素等细节，都有了很明确的方向，有了很扎实的根。没有哪个笑点是肤浅的，也没有哪个特效是刻意的，更没有哪个人物关系是做作的。韩寒充分调动起了每一分每一秒，用电影语言讲出了自己对“热爱”这两个字的感悟。《飞驰人生》在人们的观影履历中所占据的，绝不仅仅是喜剧类型和赛车题材目录，而应该是私房片单，属于每一个人的“我”。

飞驰人生 Pegasus(2019)

7 .7 / 8 .7

飞驰人生(2019)

影评(97)

收藏(286)

回复 (0) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
下一篇：你没听错，作品已达三位数的成龙大哥，竟然... >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 35岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1621)

娱评(54)

剧评(133)

话题(14)

行业(15)

书评(3)

专访(8)

影人(157)

盘点(34)

影评(1011)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 剧场版 翻拍 传记片 励志片 警匪片 灾难片 漫画改编 恐怖片 文艺片 历史片 纪录片
更多 >>