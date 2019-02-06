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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 角色哭你在笑，角色笑你在哭，只有星爷敢这么拍吧

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

囤儿身边10个做喜剧的电影人里，基本上有9个都把周星驰的《喜剧之王》当做圣经。这不仅仅因为周星驰展现了高超的喜剧表演，更因为他点中了喜剧创作者和表演者的痛点。喜剧难做，甚至会难到让人得抑郁症。对喜剧人而言，《喜剧之王》对创作烦躁的缓解，比药更有效。20年了，星爷终于拍了《新喜剧之王》，为所有身心疲惫的人带来了又一剂镇痛良方。我们又一次随着星爷的指挥棒，一会儿笑一会儿哭。

对比其它电影，周星驰的无厘头更喜欢把反差做到极致。《新喜剧之王》再次展现了这种大胆手法。在观影的过程中，角色在银幕上哭的时候，观众往往在笑；而角色在银幕上笑的时候，观众不免在哭。这是一种很神奇的效果，也是一种很难实现的效果。有的导演能做到一半，而星爷能够两个都实现。因为星爷的喜剧绝不仅仅是搞笑，他的故事和人物的背后，还有很深刻的内容等着观众去挖掘。当你感悟到女主人公为什么叫“如梦”后，你会心甘情愿地把本片的评分上调。

虽然不是续集，但是《新喜剧之王》对前作的呼应可谓“明目张胆”。影片一开始，《演员的自我修养》这本书的封面就领先于女主人公如梦（鄂靖文 饰）的正脸入画。而且在特写及后来如梦翻书的画面中都可以看到，如梦手里的这本《演员的自我修养》不仅磨损严重，而且内页还夹了很多标签。由此可见，如梦应该是翻看这本书很多年，并且做满了笔记。这个如梦，其实就是这20年来，一直将《喜剧之王》奉为圣经的一代代年轻喜剧人们。

尹天仇一样，如梦也是一位对表演细节扣得很执着的龙套演员。而随着内地影视市场的红火，以横店（片中为竖店）为代表的影视基地内自发成长出了一个龙套生态。颇有现实意义的是，该龙套生态与当下社会的浮躁之气一致。龙套生态对个体表达有着强烈的抑制。如梦逆环境而行，必然处处遭遇打击。她越认真揣摩表演，越闹笑话。她所遭遇的悲苦，成了出糗。她越哭，观众越笑。同时，她得到的安慰来自哪里呢？最主要的是男朋友查理（张全蛋 饰）。只有在听查理的滔滔大论时，如梦才展现笑容。然而，观众早就一眼看出，这位查理心怀鬼胎。她越笑，观众越为她忧心。

20年的时间，星爷也重新思考了喜剧、亲情、梦想等。于是，《新喜剧之王》更接内地的地气。如梦身边的三个男人——渣男查理、隐形富二代李洋（黄骁鹏 饰）、过气明星马可（王宝强 饰），虽然都曾经给过她支撑，但都不会让她开挂。三人就像梦中的走马灯一般，带着难辨的真实与虚假，一旦被信赖，转身就打脸。从一而终支撑如梦的，只有她的父母。无论是明着的还是暗着的，只有这份亲情支撑，没有反差。最后，如梦更是在放弃表演技巧后，用实体代入的方式完成了事业反转。这都是本片“新”的体现。哭与笑都是直观的生理体验，星爷敢于营造哭与笑的反差，就是希望观众能够心理体验出情与梦。你们，get到了吗？

新喜剧之王 The New King of Comedy(2019)

7 .0 / 9 .0

新喜剧之王(2019)

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