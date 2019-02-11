上映第6天，韩寒的第三部电影作品，且第二次征战春节档的《飞驰人生》已突破10亿票房，并一举超越上一部《乘风破浪》的总票房，堪称2019年春节档不折不扣的喜剧赢家。

作为整个春节档我最喜爱的电影，《飞驰人生》的彩蛋实在是多到数不清，趁着开工前的最后几个小时，让我们一起好好回顾下吧，毕竟是聪明人的创作，一是要自己相信，二是要一次比一次有进步，这次的韩寒可都具备了，电影好看配高分自有其应得的道理。

1、音乐

沈腾饰演的张驰在重返车坛的道路上首要关卡就是重考驾照，他与驾校教练田雨用《平凡之路》的歌词当台词的喜感运用，基本上可以说是本片“年限”最短的一个亮点，当“我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟”脱口而出时，就好像是朴树忽然出现了一样，也好像是再“听”了一遍后会无期。

本片最初就官宣了幕后主创，负责片尾曲《奉献》编曲的正是《头文字D》的配乐——陈光荣，不知道大家还记不记得那曲《Intro AE 86》，巧的是，在《飞驰人生》片头就可以看到陈光荣的大名，因为电影一开始张驰与冯绍峰的飙车戏最右边那一辆正是86。

而沈腾“捡”来的儿子张飞在电影中有过几个幻想片段，其中在幻想中出现了圣斗士和灌篮主题曲，准确来说是圣斗士配上灌篮高手bgm，据传圣斗士桥段错配灌篮高手是不得已而为之的，因为在去年年底都没有找到配乐授权……

当然，在《飞驰人生》中还能听到罗文的粤语歌《狮子山下》以及翻唱自李宗盛的那首《我是真的爱你》，具体出现的情节我没有细记，不过根据网友的总结，第一次应该是张驰在游乐场和恐龙（何穗客串）的拥抱，第二次则是他和尹正偷车架时和以前的维修师张本煜重逢拥抱时。

其实，全片最戳我的音乐是魏翔扮演的叶经理与张驰在天台对唱Beyond《光辉岁月》，“今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月，风雨中抱紧自由。一生经过彷徨的挣扎，自信可改变未来，问谁又能做到？”

当然，还有五月天阿信作曲并演唱的《一半人生》，他们的第一次同框是在2009年的一次赛车比赛上，以及沈腾与腾格尔献唱的《大哥大哥你好吗》，这的确是一首非常合适在ktv唱跳的歌舞。

2、片名

都说韩寒可能是继王家卫之后对电影命名执念四个字的第二个了：《后会无期》、《乘风破浪》、《飞驰人生》，包括第三部的电影主题曲《一半人生》，这个“执念”果然很重。

其实，电影的英文片名Pegasus也出现在张驰家的天台上，导演自己解释，“我们的赛车生涯启航于天马山赛道，这就是为什么这部电影的英文名叫Pegasus。”而很多网友也说可能也取自《圣斗士星矢》里面的飞马座的意思，因为其原型就是沈腾和黄景瑜初次见面时在秒变漫画时候沈腾身后的飞马。

3、赛车

韩寒是真的很喜欢桑旅，他的三部作品都有一台黑色桑旅，《飞驰人生》的黑色桑旅出现在开头飙车中。

而在最最开头的时候，张驰有一段对着儿子的自白，镜头里出现了韩寒、孙强、徐浪、刘曹冬…..而张驰抵达巴音布鲁克时，有个车队的赞助商竟然是韩寒的马达加斯加……

18岁的韩寒用《三重门》的版税买车并改装成了他的第一辆赛车，从此开始赛车生涯。27岁的韩寒，拿下场地拉力双料年度总冠军，如今37岁的韩寒则以中国最好的车手身份拍了一部包含他赛车情怀的喜剧电影《飞驰人生》。“拍得更好，打败更多人。”他的比赛还在继续。韩寒也说，一生热爱，回头太难，“片子里有对手却没有大反派。你不想索然无味的过完这一生，而反派就是那索然无味的一生。愿大家爱你所爱，人生飞驰。”

所以，张驰可以记住每一个弯道却无法预知路上的一颗小石子，这便是人生。

4、尹正

他是沈腾的好搭档，网上都在说泥塑尹正（片中“女一号”），但其实对于张驰的得力领航员孙宇强还有另外一种解读，除了夏洛的影子（其实是金句）以外，都说最后比赛阶段孙宇强没能通过体检是因为他得了病。有一个细节是叶经理问孙宇强的时候孙宇强红着眼眶顺嘴回了句“我没事，大夫”，或许，这本身是一种暗示。担着被媳妇责骂的责任尹正拿出十万帮张驰改装赛车，在运送赛车的路上，他的卡车翻车，尹正见到张驰说的第一句是“对不起”。

电影里，沈腾对尹正讲，“你是没有一个故事，想要一个故事。而我是故事太多，想要一个结局。”

5、金句

全片我最喜欢的金句都在这里了：

“成年人的崩溃是从借钱开始”

“奉献给你热爱的一切”

“希望今年对我们来说都是一个好年份”

“不是非得赢，我只是不想输”

“人在顺境中的友谊不那么坚固”

6、结局

《飞驰人生》有着薛定谔般的结局，巴音布鲁克没有海。都说结尾是儿子张飞的想象，投币后汽车变飞机，包括最后《守望先锋》里面的那句：heros never die，也是玩家死了以后才会出现的，毕竟最后一个细节是守望先锋的复活技能。

其实他们的复出也有关联：1246。1246的队服来源于韩寒创建的1246电竞战队。张弛最后驾驶的赛车标着6号，而6号赛车曾是韩寒在2012年度因首发车故障启用的备用车，且一路帮他拿下了2012年度冠军。

7、其他

张驰到游乐园寻找的恐龙会不会是出自小野的画呢，真不好说。

电影里还有一条中老年感情线，就是朱春娟和她的商界老大哥男友（腾格尔），很多网友都十分期待导演韩寒解锁一下这条线。毕竟尹正都解锁了为了拉赞助和张驰一起给商界大哥扮ktv女郎这个身份了。

“长路奉献给远方，江河奉献给海洋，雨季奉献给大地，我拿什么奉献给我自己“，都说拥有滚烫的热爱的人，比一般的人要纯粹。韩寒这次的《飞驰人生》的确带来了不一样的感觉，无论是笑点的冷幽默处理也好，还是寒式喜剧与腾式喜感的结合也好，都称得上是春节档喜剧口碑第一，它值得。

所以，这部自带喜剧buff的电影还有什么惊喜呢？

8、彩蛋

说说实在的吧，整个剧组每天开工收工就要在山路上奔波八九个小时，脚底下就是百米的悬崖。而且，光租直升机和无法起飞不开机就多花了两三千万。这些都导致二十分钟的决战，拍了快两个月（堪景就有两个多月的时间）。

置景方面，魔鬼赛段异常艰难，电影随便一个转场，差不多就是“跨省”的程度，1200公里至少需要开12个小时才能到。

最后还想说，借给尹正的摩托的那个人，应该就是韩寒本人。而影片后面回顾张驰当赛车老师的画面，应该也是韩寒。

直升机都追不上的赛车戏，真的不二刷一下吗？