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编辑 | 删除 业务能力A生活技能D，袁姗姗这是没从《国宝奇旅》出戏？

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

近日，袁姗姗在某综艺节目中来了场生活技能垮掉秀——对地毯泼了五盆水后用苏打水“加持”着清洗，终于酿成了爆笑全网的“惨剧”。面对网友的热心追问，袁姗姗在微博里不得不以“北京干燥两天就自然干了”这样牵强的安慰来填坑。

业务能力（表演）能拿A，而生活技能（家务）只能拿D，这不禁让很多网友怀疑，袁姗姗是不是压根儿就没从其主演的《国宝奇旅》中出戏呢？要知道，在这部正于江苏卫视幸福剧场热播的抗战悬疑剧中，袁姗姗所饰演的周若思也是一名典型的业务能力A生活技能D的精英girl啊。

《国宝奇旅》根据江苏省文联主席章剑华的长篇纪实文学《故宫三部曲》之二《承载》改编，讲述“九一八”事变之后，日寇加紧文物掠夺和文化侵略。故宫众人为了保护中华民族的文化瑰宝，决定将文物南迁。铁血军人任弘毅（刘烨 饰）与故宫博物院工作人员周若思，作为文物南迁小组的核心人员，共同踏上了危机四伏的惊险旅程。目前已播剧情还处于南迁前的准备期，几乎每集都埋下了好多线索。可以预计的是，这场文物南迁之旅不仅有艰难险阻，更有很多爱情、友情、亲情的宿命交织。

周若思是本剧第一个登场的主要人物，一上来就用满分的专业知识破解了一场碰瓷。同时因为这场碰瓷事件，她偶遇了生命中最重要的男人——任弘毅。不过就在第二集里，任爸爸竟然用过来人的语气说了句：“他俩根本就不是一路人。”呃~~看来一见钟情的两人注定要有一段充满磕磕碰碰的长跑了。这不，就在刚更新的两集里，两人的爱情就因为周若思D级的生活技能而磕碰了一下。

怎么回事儿呢？原来这周若思虽然在文物修复领域已尽得大师真传，但在家务能力，尤其是照顾人的技能上完全就是个萌新。更不幸的是，任弘毅有个A级家务能力，做饭贼拉好吃的非亲妹子。就算这妹子没打算和周若思PK，可奈何谁都知道男人的胃连着心。周若思的心理阴影面积，目测比杨超越都大。

于是，比刷地毯更垮的生活秀在《国宝奇旅》中上演了——只见袁姗姗双手握着菜刀的柄，神情专注地对一根胡萝卜施加半砍半剁的“酷刑”。天啊，这生活技能要是不拿D的话，就相当于没发表过论文也可以博士毕业呀！

不过大家其实都清楚，像周若思和袁姗姗这种D级生活技能的精英girl，都是被耽误的家务小能手。她们把时间用在了提高业务能力上了，生活技能难免有所忽略。周若思能为任弘毅而改变自己，确定是真爱没错了。文物南迁的路上，想必还会有更多的考验等着二人。期待有情人终成眷属。

国宝奇旅(2018)

8 .0

国宝奇旅(2018)

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