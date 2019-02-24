文/满囤儿

开播前就预料到《招摇》会切中年轻观众的口味，但没想到他们竟做得如此“招摇”——开播第一周，剧集的受众目标集体被“醒脑”，强到没边儿的路招摇先前还一人之力干趴了十大仙门，转眼就在剑冢一役被阴得挂掉了。这大起大落的剧情简直比星巴克的咖啡和泰国原装的红牛都醒脑。

就像很多能给人短期爽感的东西一样，醒脑之后的副作用就是上瘾。《招摇》敢让女主的生命值如此大增大减，还不是因为原著作者九鹭非香开了奇葩的脑洞？你以为人家真的会死？人家不过是变成了观察者视角，继续享受着少女们幻想的一切。受众目标的需求，《招摇》不仅看得清，而且给得起。“一发入魂”，还真就这么简单。

美，各种美颜任君挑选

对于中学女生而言，直观的“美”比任何东西都更有吸引力。只要这张脸能出现在她的梦中，那梦就可以不必醒。《招摇》简直就是美颜大超市——有许凯这种奶嫩的小精致，有代旭这种坏痞的危险物，有刘冠翔这样的魅力大叔，有李子峰这样的冰冷男神......总之，每一个新角色亮相时，你可能不了解他的背景和动机，却一定会先舔下其颜值。

路招摇救下洛明轩后，毫不避讳地盯着人家的脸，率性地脱口而出：“冲你这么好看我不会让你死掉！以身相许吧！我养你啊！”这是闯江湖吗？这完全就是逛超市嘛！虽然路招摇不是每张俊脸都花痴，但观众是可以的呀。更何况多样选择，满足了多样审美。我舔谁，你管得着吗？谁来超市还不拎两包入眼的零食呢？

宠，真贴心的宠溺最要命

如果只提供美，那观众还得费劲去挑选一下。作为顶级爽剧供应商，《招摇》当然要提供更高价的服务咯。于是，宠溺在剧中不仅是普遍现象，更是花活所在。厉尘澜还是墨青的时候，可谓对顽皮的路招摇各种听之任之，完全充当了一个萌宠级小奶狗。后来路招摇的行动受限了，厉尘澜就反过来wuli宠溺她。安静的倾听者、帅气的保护者、惊喜的制造者、专心的爱护者、微笑的忍让者...... 但凡女人对男人的美好幻想，在他身上都有体现。

什么“今晚月色很美，却不及师父万一。”啦、什么“舍不得（怪你）！”啦、什么“温情种种，于我虽一眼惊鸿，于你却似指尖清风，能失而复得已是万幸。”啦、什么“心之所向，情不自禁”啦、什么“我可以为你放下一切，只要你安好”啦。如此之宠溺的话语，将《招摇》的观剧时空与现实时空隔绝，让目标观众尽情享受欢愉爽感。随着上瘾症状的“发作”，她们就是想再多听一句，再多听一句。只要厉尘澜还宠溺着路招摇，这世界还有什么烦心的事呢？

腐，攻下最坚的冰

《招摇》的目标群里还有一小众人，她们小小年纪便看破红尘，对男女宠溺之事无动于衷。面对这最后的坚冰，《招摇》依然有办法刺激她们的荷尔蒙。那就是从遥远的大不列颠传来的“腐之神功”。本剧尽得腐之精髓，有意地模糊化、暧昧化。厉尘澜向司马容打听有关心有魔气的事情时，两人便感慨江湖上关于他们的八卦传言太多了。

这不是废话吗？你以为只有江湖上传言吗？粉丝圈里早就已经在鉴定你们俩的CP倾向啦。不仅如此，他们还拉来了顾晗光给你们组三角CP呢。还有那个琴千弦和姜武，也是点亮了多少粉丝的G达啊。料更猛的是新更的剧集里，姜武竟然发现了厉尘澜曾给自己“写情诗”，随后那小表情亮得叫人尖叫。

对受众目标精准打击，《招摇》真是做绝了。目测《招摇》播出的后期，中国的年轻女性群体中将会出现大范围的“招摇症候群”患者。请大家不要轻易招惹她们哦。

