文/满囤儿

在很多诗人眼里，雪花是最纯净美丽的。他们认为只要雪下得足够大，就能掩盖甚至洗刷一切罪恶。可事实远不如诗人浪漫。即便是大雪纷飞的东北，很多因欲望而滋生的犯罪从来就没有被掩盖和洗刷过。3月1日上映的，由90后新锐导演娄晶晶一手创作，并曾荣获2013年“夏衍杯”优秀电影剧本奖的惊悚悬疑片《逆罪》就讲了一个发生在东北大雪天里，行凶与救赎交替上演的长夜。

别以为本片剧本曾获过中国电影剧本的最高奖项就一定是文艺片。本片的剧作其实是非常标准的类型片，有很好的商业节奏和娱乐刺激。影片开篇只有不到10分钟，就把几位主要人物聚齐，并将其“逼入”了影片的核心场景——孤立于荒山野岭之中的林家大宅。众人推门进宅的一瞬间，电影的气氛立即被一个灵堂给渲染起来。在这里，导演玩了一个小设计。让这个灵堂并非普通的灵堂。这灵堂上同时挂着死人的照片和活人的照片。怪异吧。

大宅是惊悚悬疑片最好的场景，而且越大越好。比如人家西班牙的《孤堡惊魂》和咱内地的《京城81号》都属于这种类型。本片的林家大宅也是天生好地儿。这个大房子不止两层，而且中间的厅是挑空哒。如此一来，大厅的俯视角宿命感很强，仰视角的压迫感十足。众人在大厅里和独守大宅的林世英老爷爷随便对谈两句，就因为俯视角的使用而让人感到危机重重。也正因为二层房间众多，大家临时留宿的时候，导演还用了一个跟拍长镜头来交待众人所选房间的相对位置，蛮炫的。

众人分配好房间后，还没入睡，就发生了观众最期待的事情——死人。第一个死的人故事还挺多，被挖出其几十年前曾在下乡时与灵堂上的死者有段孽缘。于是，报仇的概念立即被提了出来。本片很有趣的地方在于，并没有树立鲜明的男主角和女主角，也就是说没有哪两个角色的戏份是绝对突出的。于是在第一个人死后，其他人被害的概率几乎平等。观众很难猜到。于是，导演又开始运用了另一种比较炫的技巧——平行剪辑。把本是不同时空发生的对话、动作，交替剪辑在一起，让观众充分感受着这一夜，这群人，在欲望撕去遮羞布后，是多么地嗜血疯狂。

其实《逆罪》并不只有这个夜晚一个时空，还有一个回忆时空。在回忆时空里，色调是暖的，人心是质朴的，虽然没有雪但却洋溢着诗意。而现实时空里，浪漫的雪花在宅子之外无力地飘落。宅子之内是因为欲望而爆发的厮杀。本片更是奉献了内地电影罕见的女子互杀。两位身材和颜值均为上等的美女，从楼上厮杀到楼下，一直打到血赤糊拉。太可怕了！只有最后，仅存的两三人终于追逃到了大宅楼顶，终于处于大宅之外的空间，才如沐春风，展开了救赎与自我救赎的新篇章。据说好多电影都把拍摄地带火成旅游打卡点，《逆罪》则怕是要把拍摄地带成生人莫近吧。^_^

