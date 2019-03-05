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编辑 | 删除 《夜伴歌声》：这次鬼有了更变态的追求

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

很多恐怖片都喜欢在出片名之前先搞一吓，可囤儿很少见到能把片名前这一吓搞出什么花样来的。直到这部即将于3月22日内地上映的《夜伴歌声》，才发现有人终于动了心思咯。本片出片名之前，在没有人物、没有剧情的情况下，先扣题地来了一段半夜里的歌声。循着这凄厉如鬼浪漫如仙的怪异歌声，镜头代替观众的眼睛，在一栋空荡荡的别墅大宅中走来走去，最后走到了一个相当吓人的落脚点。

于是，囤儿有了一个预感，《夜伴歌声》的创作者这次对自己提出了更高的要求。他们显然想做一个不落俗套的恐怖片。片名出来后，无论是人物和剧情，都印证了囤儿的预感。本片虽然也有“鬼”，但这个喜欢穿护士装的鬼，其追求的东西可比一般的恐怖片变态多了。一般恐怖片里鬼一登场，要么是突然入画吓人一跳，要么就是张牙舞爪夺人性命。本片中的鬼呢，既不突然出现吓你，也不追着主人公杀。这是怎么回事呢？

原来，本片中的女鬼是男主人公的前未婚妻，于男主去美国出差的时候在家里“自杀”了。而电影一开始便是男主人公正在准备向新的女朋友求婚。天啊，这让哪个冤魂能忍得了呢？于是，被官宣为自杀的男主前女友，就来搅局了。鬼脸面具、突然断电、无人包裹...... 一连串的诡异事件，频繁打断男主的求婚计划。最后可能是觉得搅黄了求婚还不过瘾，女鬼更是亲自现身，直接将男主吓得跌倒重伤，被紧急送往了医院。

如上所述，女鬼活着的时候和男主是已经谈婚论嫁的恩爱情侣。男主在其死后没多久就另得新欢的行为，可能是刺激到了女鬼。这个颇有情感和思维的女鬼，就显得和一般意义的鬼不太一样了。她对男主的纠缠不再像其它恐怖片那样无脑、嗜血。她明显是有原则、有底线、有追求哒。首先，她不会直接伤害男主，毕竟是曾经的小奶狗心头肉，弄伤弄残都于心不忍。其次，女鬼心中的怨念其实是自己究竟是怎么“自杀”的。想想也是，哪个被官宣自杀的亡人，不想知道自己为啥想不开非要杀自己呢？

于是我们看到，本片的鬼虽然出现的频率很高，造型也非常吓人，但她总要问的一句话就是：“你为什么要杀我？”看来这冤是比恨要高不少啊。如此三番两次，连囤儿都好奇男主为什么要“杀”前女友了。难道是情变？还是那个阴险的医生在搞鬼？又或者是那个长相俊俏的按摩师另有所图？总之，这是囤儿第一次在不需要为男主性命担忧的情况下，依然提着心吊着胆地看电影。唉~~ 不以杀人为目的的鬼，果然不是好惹的货色。她为了达到知道真相的新追求所干的这一环环的恐吓，可比一击毙命更折磨人啊~~~

夜伴歌声 MIDNIGHT MELODY(2019)

7 .4

夜伴歌声(2019)

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