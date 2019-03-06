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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 这可能是唯一鼓励你“大声喧哗”的影片了

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

        一般来讲，影厅里是禁止大声喧哗的。可是有一类影片，如果不跟着“大声喧哗”的话，就欠了点儿意思。尤其是3月8日全国上映的《魔神Z》，作为一部超燃超热血的机战类动画，更是鼓励观众跟着片中的主人公一起“大声喧哗”。就算是你实在碍于面子喊不出声来，囤儿也建议你在心中沸腾一下。毕竟，“钢之魂”才是本片的核心。不燃烧心中的“钢之魂”，和皮囊有什么区别呢？

 



        估计内地绝大多数人都和囤儿一样，了解“魔神系列”是从电子游戏“机器人大战（简称机战）系列”开始的。作为机战中出勤率最高的超级系机体，魔神Z系列的两位主人公，一直都是囤儿和机战玩家们最常用的先锋官。他们霸道的战斗风格颇受玩家的喜爱。尤其是高伤害的必杀技，被我们用了一遍又一遍，从而牢牢地记在了心里。于是，魔神Z和大魔神发招的时候，我们都下意识地跟着喊。喊得越热血沸腾，“钢之魂”燃烧得越酣畅。

 

        内地上映的《魔神Z》是动画的剧场版，副标题INFINITY。剧情接续在老TV版结局的10年之后，富士山地底发现了深埋其中的巨大人造物和迷之生命体。这个巨大的机体便是无限（INFINITY），不仅战斗力爆表，而且有着超越宇宙的特别任务。这次地球所面临的灾难，比以往的任何一次都要可怕。囤儿很惊喜，因为作为一部以拼必杀为主的热血动漫，竟然在故事编写上还颇为复杂和烧脑，真是科幻与科普共存啊。真希望那些看过《流浪地球》后给孩子普及天体学的爸爸们，在看过本片后再给孩子普及一下宇宙学。

 


 

        当然了，在最核心的特点上，《魔神Z》是一定会让人满足哒。影片一开始就是一场超级杂兵战。不过虽然形式上是一挑多的杂兵战，但反派登场的机体却至少都是小Boss或精英级，简直就是把TV版90多集的机体设计来了个大回顾。因为敌人源源不绝，两位主人公的机体也相应地把经典的必杀技从小到大用了个遍。不得不说，作为超级系机体，魔神Z和大魔神的必杀技还真是花样繁多。片中使出的必杀技，比囤儿在机战游戏里用过的多多了。但凡是囤儿常用的必杀技，囤儿都跟着喊名字，老爽啦。

 

        回顾TV版只是开胃菜，作为剧场版，《魔神Z》肯定会有新东西呈现。比如上文提到的无限，就完全是新机体了。由于一开始就定位大银幕，无限无论是造型还是必杀技，都比TV版的那些敌人震撼多了。影片中途，囤儿甚至一度觉得人类阵营的胜率几乎为零。无限巨大的实力优势带来的压迫感，有点儿令人绝望。然而，热血动漫的特点就是绝地逆袭。主创早就已经开好了脑洞，用让人意想不到的方式，完成了奇迹般的拯救。给力！不喊不快！这简直是让孩子们发泄无限精力的最好出口啊。

魔神Z Mazinger Z(2018)

8 .0

魔神Z(2018)

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动画片
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