文/满囤儿

之前囤儿在进行恐怖片的剧本创作时，特别强调一个原则——事不过三。也就是说相似的吓人桥段，要控制在三个以内，否则会让观众产生审美疲劳。正因如此，一般的国产恐怖片就算有人死，也大部分死不过三个人。当然了，这也并非绝对。只要你花样玩儿得多，节奏把握得好，多死一两个人也不至于让观众疲劳。比如即将于4月12日全国上映的《原来如此》，就一口气连着死了4个人，打破了事不过三的禁律。

导演廖必翔和编剧杜辉为《原来如此》设置了一个非常强烈的悬疑节奏。影片一开始没五分钟就死掉了第一个角色——某剧团的当家花旦。这个花旦死得并不蹊跷，乃常见的投河自杀，可是死之前的经历却颇为蹊跷。她竟然在演出的过程中突发精神异常，做出了大尺度的羞涩之举。要不是同台的几位龙套及时挡住了她，这部电影就要因为色情镜头被毙啦。要知道，懒散的内地观众往往在影片开始的三五分钟或迟到或刷手机或上厕所。一旦他们尚未定下来看银幕，肯定会被这突如其来的第一死大大地冲击到。

随后，死因不明的花旦自然而然地成为了大家惧怕的鬼。不过这次鬼不再亲自出马杀人了，而是玩起了好莱坞恐怖片常用的附身。被她附身的人无论男女，都会在深夜穿上戏服、化上戏妆，唱着哀怨凄惨的戏曲直到天亮。于是，影片拉开了死鬼折磨活人的大幕，先后有一女二男被这个只唱戏不杀人的鬼给活活玩死了。由此可以看出，虽然《原来如此》一口气死了四个人，但这四个人死的情况有很大的不同，也就有效地回避了引发观众审死疲劳。

和第一个死亡的正好相反，第二个死的人是死前不蹊跷，死得很蹊跷。虽说她死前被人怀疑为鬼附身，但她死前已经按照鬼附身的行为活了好多时日了。也就是说，时间已经把怪异的附身行为磨成了日常。可就在大家已经可以接受她附身的怪异后，她却突然死掉啦。这不就蹊跷了么？这也正是导演利用了节奏上的变化，达到了出人意料的效果。

两个男人的死有一种被“反杀”的意味。他俩主动要去揭秘鬼附身的真相，不料还没掌握什么实质线索，就被鬼先后给玩死了。这两个人的死，惊悚的成分较前两个次之，更多地是增加了影片的悬疑感。本来观众是指望他们挖出点儿什么滴，结果没想到把自己给搭进去了。说起来，还真有点儿可气捏。眼看帮观众挖真相的人都没了，鬼完全可以逍遥法外了，影片却来了一次大反转，告诉你一切原来如此。嗯，囤儿瞬间觉得自己过往的观影经验被导演和编剧给利用了。原来他们一开始就准备下一盘不一样的棋局哈。

