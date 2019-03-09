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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《都挺好》组装家庭首次聚齐，却连风暴前的平静都无法维持

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

正在江苏卫视幸福剧场热播的都市情感剧《都挺好》，自开播以来就维持着两条叙事线的并行。一条是苏家两儿一女赡养父亲苏大强（倪大红 饰）的线，另一条是三妹苏明玉（姚晨 饰）所属的众诚集团内部斗争的线。虽然目前两条线只靠苏明玉这个角色来进行关联，但是两条线你松我紧、你紧我松的配合，为整部剧营造了良好的节奏感。

在刚刚更新的剧集中，众诚集团的内部斗争已经进入了高潮前的倒计时阶段。随着顶梁柱老蒙（张晨光 饰）的病危住院，万众期待的小蒙（彭昱畅 饰）终于登场。网友一直猜测的老蒙用监理机制所设下的针对孙副总的局，也终于要开始呈现其真实的面貌。按说在这条线的风暴即将到来前，苏家线应该平静一下才对。可是，这个比众诚集团更糟心的家庭，虽然迎来了十几年的首次聚齐，但是他们连维持一个面子上的平静都没能做到。

《都挺好》开播后，“原生家庭”成为了网友热议的词汇。作为父亲，住在二儿子苏明成（郭京飞 饰）家的苏大强让观众彻底感受到了有缺陷的原生家庭是多么地折磨人。进而，处于新生家庭的观众们纷纷开始对号入座，要么吐槽自己的原生家庭有过之而无不及，要么担忧自己的原生家庭暗藏隐患。一片愁云惨雾笼罩了《都挺好》的观众群。不过，囤儿觉得苏家的问题并不是原生家庭的过错，而是因为这个苏家从本质上来讲，是个组装家庭。

为什么说苏家是个组装家庭呢？因为这个家庭成员之间的联系，仅仅基于最原始的、无法更改的血缘关系。除此之外呢，他们基本上是各过各的，没有任何曾经协同运转的痕迹。苏家三兄妹，也仅仅是因为母亲突然过世，才被父亲的赡养问题拧在了一起。大哥、二哥和三妹，对彼此的了解，并不比其他人多。甚至三妹都没见过二嫂。可见，从大哥出国留学、三妹和母亲闹掰离家出走后的十几年里，三个兄妹基本上没有任何往来，更别说曾经一起做过什么事了。

这就导致了苏家的本质是一个组装家庭。没有人了解其他人的难处和心境，甚至没有人愿意去体谅别人。这一点在父亲苏大强身上体现得尤为明显。苏大强身上的小毛病是不少，但最大的问题在于他从不体谅三个子女中的任何一位。虽然体谅不至于解决所有问题，但至少体谅能维持一个表面上的和谐幸福吧。如果哪一集里突然出现亲子证明他们不是苏大强的孩子，那这个家庭还不瞬间解体啊？

《都很好》对当代中国人虚荣、自私等丑恶一面揭示得有些不留情面，甚至可以看做是曹保平导演《狗13》的成年版。我们发现，那个当年忍下了一切的女孩，20年后所面临的世界，并不会因为她的隐忍而改变。《都很好》里的这个组装家庭，通过精致的描写、精湛的表演，把那些典型丑恶推向了病态级别。苏大强的作、苏明哲的爱面子、苏明成的啃老、苏明玉的冷漠，形成了一个情感伤害的闭环。环内的人除了甩锅和抱怨之外没什么好心情可言，环外的人呢，更是拿环内人的痛苦聊以自慰——我至少过得比他们还强那么一点儿。

苏家终于第一次聚齐了所有成员，结果仍然是散乱收场。大哥从自己的角度出发提出了新的赡养建议，可是观众都能看出这个给父亲买套房子的主意，还真TM不咋地，必然引发更大的风波哇。看来，众诚线和苏家线，这次要一起收紧咯。

都挺好 All is Well(2019)

8 .0

都挺好(2019)

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