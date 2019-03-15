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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 林翠卿和宝翔的悲剧，是大概率公平对小概率自由的扼杀

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

前几天和家人追《芝麻胡同》，看到林翠卿生病期间宝翔的表现，囤儿脱口而出：“林翠卿不会最后嫁给宝翔了吧。”当即遭到家人一致反对。囤儿媳妇认为以林翠卿的清高，绝不可能嫁给宝翔这样的下人。囤儿当然有一堆剧作方面和人文方面的推论，但当时为了家庭和睦，没敢还嘴。结果呢？没过两集，林翠卿和宝翔就搞到一起去了，而且比囤儿猜想的更急更少儿不宜。媳妇犹如遭了雷劈，连连大呼“这不可能！”一副典型的三观尽毁的表情。于是，囤儿只好把之前没说的剧作推理和人文推理拿出来安慰她。

首先从剧作上来看，林翠卿和宝翔之间的火花是早有预兆。宝翔对林翠卿有意，都能追溯到十几集以前了；而林翠卿对宝翔的态度，也在起死回生的日子里把量变酝酿成了质变。剧中有很多视线引导的镜头，多次暗示两人的关系即将有进一步的发展。况且从戏剧矛盾来看，目前严家已经陷入死局，要想破局，只有引入外力。

其次从人文上来看，《芝麻胡同》这几集虽然有点儿“狠”，但也的确是大背景下的真实状态。家里老人就说，当时有妻妾的家庭的确都得被迫离婚。任何一个国家的法律，都只能尽量去保证大概率上的公平。剧中提倡“一夫一妻”的新中国《婚姻法》就是典型。而严家的情况，是一个小概率状况。无论是林翠卿还是牧春花，都已经演变成了严振声的家人。 “一夫一妻”，对两人及两人的子女都不公平，但在当时全国积极响应国家政策，大范围追求一种公平的年代，严家这种不公平就显得有些违和了。

因为不公平，所以不知情地“被离婚”的林翠卿，就失去了人更宝贵的东西——自由（指对生活和情感的自主选择权）。对很多人来说，自由比公平更重要。宝翔就是这样的。他大户出身却落到做下人，之于他而言是一种不公平。但，这是他可以接受的，他不愿接受的，是对追求爱情的自由的剥夺。从初衷讲，新《婚姻法》保护的正应该是林翠卿和宝翔这种结合，哪怕林翠卿的行为动机中有报复的成分，但都是他们俩人自主选择的结果可让观众别扭的是，无论是公平还是自由，在社会形态发生大变革的时代里，总是那么迷幻。

芝麻胡同》是一部典型的带有批判性的剧集，用个例的不完美来引导观众反思。观众遇到情节上的大波澜，一个是要回味前边的铺垫，一个是要思考后边的可能。懵在那里出不来，可不行哦。

芝麻胡同(2019)

8 .0

芝麻胡同(2019)

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