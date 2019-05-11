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编辑 | 删除 国产电影不会诠释主题？来看看三位大佬携手给作的示范

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

国产电影往往过于注重场面，以至于让观众看完就完了。在囤儿看来，叙事、表演、摄影、灯光、服化道都是用来“愉悦”观众的。商业娱乐片是可以让这些技术环节喧宾夺主的，但剧情片不行，有追求的电影不行。真正的电影人，应该追求让观众看有所思、看有所想。即便你的主题是老生常谈的，也得让观众通过你的故事和人物，对老主题有新认知。想学会如何在电影中诠释主题吗？那就好好看一看5月10日上映的《进京城》吧。该片有三位大佬级前辈，分别从编剧、导演、表演三个层面示范了对“戏比天大”主题的诠释。

虽然很多人都听说过“戏比天大”这么个说法，但如果未曾深入看过戏唱过戏的话，可能都无法领悟到这四个字的真实分量。各行各业都有类似“XX比天大”的说法，因为各行各业都有自己的信仰。如何让行业外的人去感知行业中人的信仰呢？这就需要主题诠释了。本片的三位主创大佬分别是导演胡玫、编剧邹静之、主演富大龙，均是资历很长、专业很硬、获奖很多的艺术家。他们三人的碰撞，不会流于肤浅的记录层面。

虽然本片取材自乾隆年间的百戏进京城，从历史意义上来看是国粹京剧的起源，但无论是邹静之的文本还是胡玫的镜头语言，都不停留在宣扬其历史意义上，而是把眼界放得更高。片中的“戏比天大”是整个人类戏剧文化的精神内核，不仅适用于当时的京剧，也适用于当年及现在全国各地的地方戏，甚至也适用于其它国家的戏剧戏曲文化。

影片没有任何一个角色把“戏”放在口头上，而是将“戏”放在了行动中。无论是刚成长起来的潜力新人，还是已成名的角儿；无论是负责经营的老板，还是负责带徒弟的师傅；无论是聚众听戏的小百姓，还是单间听戏的大格格，对待“戏”都有自己坚守的原则。为了这个原则，他们可以不顾名利、不顾身份、不顾生活、甚至不顾性命。所谓“天”就是指俗世万物，既然要讲“戏比天大”，就得通过一个又一个人物和事件，去对比“戏”和俗世间的一切。只有这些人把“戏”看得比常人看重的一切事物都重，才能演得出“戏比天大”的主题。

这就不得不提富大龙饰演的岳九了，他是影片主题的最大承载体。富大龙把岳九对“戏”的原则和信仰，都放在了言行和细微表情之中。他不教育人，甚至不屑于教育人，但他用尽了自己的一切维持了他心中的原则和信仰，是谁都能看得清清楚楚的。这，远胜一千句一万句。

此外马伊琍饰演的凤格格和王子文饰演的春荣，都是戏子的家人。这两个角色提供了主题探讨的第二人称视角，对于理解戏子的艰辛和隐忍，特别重要。马伊琍王子文的表演也非常出色，不仅扮相好看，而且性格迷人。汪润生（马敬涵 饰）作为一个男人，对这两位女人表露出的不一样的情，很有说服力。影片最后，囤儿是默默看完字幕才起身的，因为不仅拍这部戏的电影人可敬，戏中人、戏的原型也都特别特别可敬。

进京城 Jin Huang Cheng(2019)

6 .4 / 9 .0

进京城(2019)

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